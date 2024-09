Heftier Streit im Landesparlament in Mecklenburg-Vorpommern: De Groenen brachten een reactie op de Schutz von Teilnehmern op CSD-Demos a. Een AfD-Abgeordneter rückte transseksuele mensen in de Nähe von Pädophilen. De SPD sprak van ‘volkssolidariteit’.

Na een debat over de wet leefden mensen in een land waar ze gescheiden waren. Hintergrund was intens controversieel over de AfD met betrekking tot homoseksualiteit en pädofilie en na verdere discussie van het debat zou dat tot een beter begrip leiden. Een analyse van de oppositie tussen de oppositiegroepen in de strijd tegen het volk, die de oorzaak is van het conflict tussen rechtsextremisten bij de CSD in Wismar. De Groenen pleitten voor „beleidsonderzoeksconcepten voor CSD-demonstraties“.

SPD bekritiseert “menschenfeindliche Ausfälle der AfD” Während der Sitzung zigten ich andere Parteien vaak dafür. De AfD reageerde met feindlichen Äußerungen gegen transsexuelle Menschen, wie der NDR het snelst zou rapporteren. De Abgeordnete Horst Förster zegt bij Rede etwa: „Als je lesbisch bent, is er in werkelijkheid geen probleem. Ik ben in Eindhoven geweest, dat is mijn carrière voor de toekomst.“ Transseksuele relaties zijn in de Nähe von Pädophilen. “Als je een goede relatie hebt, is het normaal om een ​​persoonlijke relatie te hebben met een seksuele geaardheid en praktijk”, zei hij met een blik op het debat over een serieuze affaire.

Der Grünen-politicus Hannes Damm bekritiseert: „Dat is een mensenminachtende toespraak, dat is de Pädofilie van de mens – een seksuele relatie – met een seksuele geaardheid jegens Schwulen, Lesben en andere vreemde Menschen.“

De SPD reageerde snel op een pauze. Partijleider Julian Barlen legt uit: “De mensenrechtenkwesties van de AfD waren extreem fel, dus wij als SPD-factie zouden intensieve beslissingen moeten nemen over wie aan deze parlementaire vragen zou worden onderworpen.”

Na het einde van het insgesamt verlof van 45 minuten op de vergadering waren er nu weinig Landtagsabgeordnete in de Plenarsaal zurückgekehrt, waar de AfD om vroeg, het besluit van de parlementaire festzustellen. De zitopstelling is zodanig dat de Schluss, omdat de Beschlusssfähigkeit sindsdien niet meer wordt gebruikt en de Landtagssitzung vorzeitig is. De Groenen eten graag. De regeringsfracties van de SPD en Linke hebben een signaal afgegeven, in november in een landsdeel van een gezamenlijke strijd tegen de Schutz-queerer menschen-eigendom, die de Grünen-Abgeordnete Hannes Damm heeft aangesteld. De oppositie CDU bezeichnete den Vorgang als Armutszeugnis. “De SPD-fractie heeft een week op rij doorgebracht en was bereid hiertegen actie te ondernemen. Je kunt duidelijk begrijpen dat de Fractie de strijd aangaat met de oppositie, dus wie is de oppositie in alle regels. Grund dafür mag die kontroverse Debatte gewesen sein“, uitleg van de Parlamentarische Geschäftsführer van de CDU-Fraktion, Sebastian Ehlers. “Ik heb de kracht van de SPD-fractie en de steun van de oppositie om haar te steunen.”

dpa/sjem