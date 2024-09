In Mecklenburg-Vorpommern is er een omgeving voor nationale beleidsondersteuning voor de AfD in de leiding van de oppositiepartij CDU en de regerende SPD. In de tweerichtingsomgeving wordt de AfD gesteund door 25 Prozent. Zij volgen de CDU met 21 stemmen en de SPD van minister-president Manuela Schwesig met 20 stemmen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) is opgericht in de Umfrage 17 Prozent. De Grünen moeten met plezier worden geproduceerd in de Wiedereinzug in de Schweriner Landtag-bangen. Het nationale parlement werd gekozen met vier Prozent die Linke en met twee Prozent die FDP. Deze zonen Parteien zusterammen liggen bij Prozent.