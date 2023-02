Het is van alle tijden dat mensen leven. Voor alle mensen die zich bewust zijn van de mens als enkelvoudig en zonder twijfel. Maar ze begonnen te vallen Vorurteilen. Ausserdem gibt es Herausforderungen bei der Vorsorge. Die nieuwe Folge der MDR-Reportagehe “precies” zegt, wie Menschen alleine ihre Problemen oplossen en welche Strategieën die betrekking hebben op de schwierigen Phasen des Lebens entwickeln. Zie de film op maandag, 27 februari, 8.00 Uhr in de ARD Mediatheek vanaf 17.00 Uhr op het YouTube-kanaal “MDR Investigativ”.

Robin aus Saalfeld hatte noch een Liebesbeziehung. Jana uit Dresden leidt een Multipler Sklerose und ist seit über 26 Jahren Single. Monika heeft een Single-WG gründet en gibt Workshops gehad, en andere Singles zum gemeinschaftlichen Wohnen zu motiveren. Drei Menschen mit jeweils sehr unterschiedlichen Geschichten, vereint durch one Tatsache: Eine Partnershipschaft is keine Priorität in ihrem Leben.

Die “precies”-Reporterin Carmen Salas zegt, dat Singles mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Robin kommt in seiner Familie Regelmäßig die Frage gestellt: “Willst du denn für immer alleine bleiben?” es nicht geschafft’ zu tun. Partnerschap kan alleen maar jeder”, zei ze. Dabei können auch Singles glücklich sein, hat Psychologin Tita Gonzalez Avilés von der Friedrich-Schiller-Universität Jena herausgefunden.

Der sozioloog dr. Jan Eckhard heeft het bekend gemaakt dat de partnerlosigkeit in Deutschland enkele jaren geleden heeft kunnen vallen. Die Gründe sind unterschiedlich: wachsende Arbeitsmarktschwierigkeiten en die Abwanderung von Ost nach West sorgen für Engpässe auf dem Partnermarkt. Frauen mit höherer Ausbildung en guten Erwerbschancen sind, dus Eckhard, häufiger Single.

Maar wie kan Singles worden und ihre alternativen Lebensmodelle außerhalb der Ehe abgesichert? Die politik kan niet, maar een jurist Rahmen is notern. Dat was verankerd in Koalitionsvertrag. Maar is die geplant Einführung der sogenannten Verantwortungsgemeinschaft eine Lösung für die Vorsorge von Singles?

Die „precies“-Reportage zegt, welche Höhen und Tiefen Jana, Robin und Monika in ihrem Leben als Single erleben.