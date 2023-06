Das Berliner Proptech ist immer noch 400 Millionen Euro wert. (Foto: Pressefoto)

Felix Jahn, Gründer und CEO von McMakler

Zürich. Frankfurt. Berlin Das Berliner Start-up McMakler würdigt den Einbruch am Immobilienmarkt. Obwohl das Unternehmen 20 Millionen Euro frisches Kapital von Investoren einsammeln konnte, musste es Unternehmens- und Investorenkreisen zufolge eine Abwertung hinnehmen. Nach Angaben mehrerer mit der Finanzierungsrunde vertrauter Personen halbierte sich der Unternehmenswert in der jüngsten Runde auf rund 400 Millionen Euro.

Zuletzt erhielt McMakler Anfang 2022 Investorengelder. Damals wurden bei einer Bewertung von 800 Millionen Euro 50 Millionen Euro in die Kassen gespült. Der Status des Einhorns schien in greifbarer Nähe. So werden Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro bezeichnet.

McMakler reiht sich in die Riege der Start-ups ein, die im aktuellen Umfeld Rückschläge hinnehmen mussten. Während sich die jungen Unternehmen in den Boomjahren 2020 und 2021 kaum vor Investorengeldern retten konnten und hohe Unternehmenswerte erzielten, hat sich die Situation seit letztem Jahr geändert.

