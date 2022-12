McHenry County Regional Office of Education zieht nach McHenry – Shaw Local um

Das McHenry County Regional Office of Education wird am 14. Dezember an einen neuen Standort in der Stadt McHenry umziehen.

Das Regional Office of Education wird vom Verwaltungsgebäude des McHenry County in Woodstock in ein 3.100 Quadratmeter großes, gemietetes Büro an der 408 S. Route 31 in McHenry umziehen, teilte der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.

Die neue und größere Einrichtung wird es dem Büro ermöglichen, ein Pearson-Testlabor zu integrieren, um GED-Prüfungen, staatliche Lehrlizenzprüfungen und etwa 200 andere Branchenprüfungen durchzuführen, so die Pressemitteilung.

Das Regional Office of Education ist verantwortlich für die Erteilung der Lehrerzertifizierung, die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen, die Durchsetzung des Schulschwänzens, die berufliche Weiterentwicklung von Pädagogen und Administratoren, die Verwaltung von GED-Prüfungen, die Durchführung von Schulsicherheitsinspektionen und die Prüfung der Schulbezirke des Landkreises auf steuerliche Tragfähigkeit und Einhaltung der staatlichen Lehrplananforderungen .

Fingerabdrücke für Hintergrundüberprüfungen von Schulangestellten werden laut Pressemitteilung am 12. oder 13. Dezember nicht verfügbar sein, wenn das Büro den Umzug abschließt.

Die Finanzabteilung des Landkreises wird in die 2.000 Quadratmeter große Fläche im Verwaltungsgebäude einziehen, die das Regional Office of Education räumen wird.