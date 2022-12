McGregor klatscht bei Rogan in der Steroidreihe zurück — RT Sport News

Der frühere UFC-Champion Conor McGregor hat auf den Podcaster und UFC-Kommentator Joe Rogan zurückgeschossen, nachdem er angedeutet hatte, dass der muskulöse Körper des Iren durch die Verwendung von Steroiden verbessert wurde.

McGregor ist außer Gefecht gesetzt, seit er sich im Sommer 2021 bei einem Kampf mit Dustin Poirier das linke Bein schwer gebrochen hat. Anschließend schied er aus dem USADA-Testpool aus, dem von der UFC eingesetzten System zur Überwachung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Drogentests, was dazu führte Spekulationen, dass McGregor verbotene Substanzen verwendet hat.

Kürzlich von McGregor online gestellte Fotos scheinen darauf hinzudeuten, dass sein Körper während seiner Abwesenheit aus dem Käfig erheblich gewachsen ist, was Rogan zu der Annahme veranlasst, dass möglicherweise einige Hintergedanken im Spiel waren.

„Er zieht sein T-Shirt aus und posiert ständig, und er sieht aus, als würde seine P*ss diese USADA-Tasse schmelzen“, sagte Rogan in einer kürzlich erschienenen Folge seines Podcasts.









„Als würde es einfach ein Loch direkt durch den Boden dieser USADA-Tasse brennen. Das Seltsame ist, dass es in USADA eine Lücke gibt, die es Ihnen ermöglicht, aus dem Testpool herauszukommen. Sie können den Testpool verlassen und einfach Saft tanken.“

McGregor nahm jedoch Anstoß an den Äußerungen und veröffentlichte Bilder von Rogan im Alter von 25 und 52 Jahren in den sozialen Medien, die seinen eigenen muskulösen Körper zeigen, was darauf hindeutet, dass Rogan im Laufe der Jahre eine künstliche Verbesserung erhalten hat.

Rogan hat darüber gesprochen, sich einer Testosteronersatztherapie (TRT) zu unterziehen, die zuvor bei UFC-Konkurrenten erlaubt war, bevor sie vor der USADA-Ära verboten wurde.

Leistungssteigernde Medikamente sind außerhalb des sportlichen Wettkampfs nicht illegal.

„Joe sieht aus, als würde seine P*ss seine Schlüpfer schmelzen“, schrieb McGregor in einem Tweet, der inzwischen gelöscht wurde.

„In der Firma, die so lange und nie gekämpft hat, hahaha @ufc oh Taekwondo-Wettbewerb, ruf die Polizei, hahahahaah.“

McGregor, 34, erklärte in einem separaten Social-Media-Beitrag, dass er verschiedene therapeutische Schritte unternommen habe, um die Heilung seines gebrochenen Schienbeins zu unterstützen.

Dies hat zu einer Welle der Kritik von UFC-Kämpfern wie Anthony Smith und Cub Swanson geführt, die vorschlagen, dass es eine Nebelwand ist, um ihm die Freiheit zu geben, Leistungssteigerer zu nehmen, während er am Rande des Sports steht.

Der Dubliner könnte aufgefordert werden, sechs Monate USADA-Tests vorzulegen, bevor er zur Teilnahme an der UFC berechtigt ist, wobei eine Rückkehr zum Einsatz im Sommer als das wahrscheinlichste Ergebnis angesehen wird.

McGregor ist 1-3 in seinen letzten vier Kämpfen und hat seit einem Knockout von Donald Cerrone im Januar 2020 keinen Kampf mehr gewonnen.