McConnell könnte sich einem Herausforderer der Führung stellen, da die Konservativen Dampf machen

Die Entscheidung der republikanischen Führer des Senats, die Führungswahlen am Mittwoch trotz konservativer Forderungen nach einer Verzögerung voranzutreiben, könnte einen Protestherausforderer von Mitch McConnell auslösen.

Die GOP des Senats soll sich am Dienstagnachmittag treffen, um das Midterm-Debakel zu beenden, das ihnen keinen einzigen von den Demokraten kontrollierten Sitz einbrachte. Und wenn McConnells Führungsteam diese Woche wie erwartet mit einer Führungswahl voranschreitet, wird es dem Kentuckianer wahrscheinlich zum ersten Mal seit 15 Jahren als GOP-Konferenzleiter mindestens eine Handvoll Nein-Stimmen einbringen.

Anzeige

„Wenn die Führung sich weigert, die Wahl zu verzögern, wenn die Führung versucht, morgen früh eine Wahl durchzusetzen, halte ich es für äußerst wahrscheinlich, dass es sich um eine umstrittene Wahl handelt“, sagte Senator Ted Cruz (R-Texas) in einem Interview. „Dass Sie einen oder mehrere Senatoren gegen Mitch McConnell antreten sehen werden.“

Der wahrscheinlichste Kandidat ist Rick Scott aus Florida, der den Wahlkampfausschuss des GOP des Senats leitet. Scott lehnt es laut Senatoren und Beratern ab, eine Führungsherausforderung hinter den Kulissen auszuschließen – nachdem er Pläne für eine solche aufgestellt hatte, die nach der enttäuschenden Halbzeit verworfen wurden. McConnell und Scott sind sich seit Monaten nicht einig über die Wahlkampfstrategie, wobei die taktischen und strategischen Meinungsverschiedenheiten in den Tagen nach der Wahl nur noch größer wurden.

Scotts Büro lehnte eine Stellungnahme ab. Cruz sagte: „Das ist eine Entscheidung, die Rick treffen muss.“

Die Mehrheit der republikanischen Senatoren will die Wahlen zur Führung vorantreiben, aber eine nicht unbedeutende Zahl will sie verzögern, bis die Rennen in Alaska und Georgia entschieden sind. Senatorin Cynthia Lummis (R-Wyo.) Sagt, sie werde McConnell unterstützen, auch wenn sie sich denen anschließt, die um eine Verzögerung bitten.

Anzeige

Andere, wie Senator Josh Hawley (R-Mo.), sagen, dass sie eine neue Führung wollen: „Ich werde nicht für Senator McConnell stimmen. Das habe ich deutlich gemacht.“

Um dieses Nein zu registrieren, benötigen Andersdenkende möglicherweise einen alternativen Kandidaten wie Scott oder Senator Ron Johnson (R-Wis.), der ebenfalls eine Kandidatur für einen Führungsposten abwägt. Ein weiterer Joker ist die Gruppe der neu gewählten GOP-Senatoren, die am Dienstag zur Orientierung in der Stadt waren: Eric Schmitt aus Missouri, JD Vance aus Ohio, Katie Britt aus Alabama, Ted Budd aus North Carolina und Markwayne Mullin aus Oklahoma.

McConnell sagte diese Woche, dass er „natürlich“ die Stimmen habe, um eine Führungswahl zu gewinnen, die ihn während des nächsten Kongresses zum dienstältesten Parteivorsitzenden in der Geschichte des Senats machen wird. Und obwohl er im Caucus mit Unruhen konfrontiert ist, sagt niemand voraus, dass er verlieren könnte oder dass es sogar besonders knapp werden würde.

„Es wäre wahrscheinlich klug, dafür zu sorgen, dass wir alle hier haben. Und wir wissen nicht, ob Herschel Walker hier sein wird oder nicht“, sagte Senator Tommy Tuberville (R-Ala.), der McConnell unterstützt. „Wird es einen Unterschied machen, ob Senator McConnell der Anführer sein wird oder nicht? Wahrscheinlich nicht.“

Der Vorsitzende der GOP-Konferenz, Wyoming Senator John Barrasso, sagte, dass die Dinge planmäßig voranschreiten. Er ist nicht der einzige McConnell-Verbündete, der darauf hingewiesen hat, dass eine Verzögerung das Ergebnis nicht ändern wird.

„Es gibt nichts, was sich durch die Verzögerung ändern wird. Ich meine, wir haben das schon einmal gemacht – wir haben es vor zwei Jahren gemacht. Wir hatten beide Sitze in Georgia vor zwei Jahren. Sie wurden erst im Januar entschieden. Die Wahlen finden immer zur gleichen Zeit statt“, sagte Minority Whip John Thune (RS.D.).