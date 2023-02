Na haar primaire overwinning in december zei McClellan dat het ontbreken van een zwarte vrouw in de congresdelegatie van Virginia gedeeltelijk te wijten was aan “een verbeeldingstekort dat alleen bepaalde soorten mensen als leden van het Congres zag. Een deel daarvan is dat zwarte vrouwen later in hun leven de neiging hadden om betrokken te raken bij de politiek. Maar het is verleden tijd dat we er een hebben.”

Het district omvat 15 steden en provincies, maar het grootste deel van de kiezers bevindt zich in Richmond, een stad met een overwegend zwarte bevolking. Het is een diepblauwe zetel die McClellan de voorkeur had om te winnen na de actievolle voorverkiezingen in de brandweerkazerne in december, die de Democratische Partij van de staat haastte zich te organiseren toen vier kandidaten in de loop van een week voor de zetel jockeyden.

Alexsis Rodgers, voorzitter van het 4th Congressional District Democratic Committee, zei dat ze het gevoel had dat het momentum na de voorverkiezingen aanhield, ondanks dat het een speciale verkiezing buiten het jaar was. “Democraten zijn gewoon heel opgewonden”, zei ze.

“Het kan tien jaar of langer duren voordat er een kans is om te rennen, en zelfs in tijden waarin er meer competitieve races zijn in swingdistricten, worden zwarte vrouwen of gekleurde vrouwen vaak als minder levensvatbaar beschouwd of minder kans om te winnen. ‘ vervolgde Rodgers. “Het is een barrière die we zullen moeten blijven wegwerken, en ik denk dat dit betekent dat we organisaties moeten helpen begrijpen dat ze vroeg moeten investeren in zwarte vrouwelijke kandidaten, en niet alleen moeten wachten om te zien of ze de primaire .”

Tijdens de voorverkiezingen kreeg McClellan veel steun van lokale en nationale democratische politici en groeperingen. Tijdens de voorverkiezingen en de algemene verkiezingen haalde ze meer dan $ 900.000 op. McClellan heeft campagne gevoerd voor het werk dat ze heeft gedaan in de wetgevende macht van de staat met betrekking tot stemrecht, toegang tot abortus en milieubescherming.

Haar overwinning zal het Huis naar zijn volledige samenstelling van 435 leden brengen – in ieder geval voor een paar maanden. Eerder dinsdag, Rep. David Cicilline (DR.I.) kondigde aan dat hij op 1 juni het Congres zal verlaten om de Rhode Island Foundation te gaan leiden. Een speciale verkiezing zal plaatsvinden zodra zijn ontslag van kracht wordt.

McClellan heeft de moeite genomen om zich bij de minderheid in het Huis aan te sluiten: “Ik heb 14 jaar in de minderheidspartij in de wetgevende macht van Virginia gezeten en heb nog steeds meer dan 300 rekeningen aangenomen”, zei ze in een interview na haar primaire overwinning. “Ik denk dat het een natuurlijke voortzetting is van het werk dat ik al heb gedaan.”