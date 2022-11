McCarthys Streben nach dem Hammer des Redners hat einen hohen Preis

WASHINGTON (AP) – Der republikanische Führer Kevin McCarthy befindet sich im Kampf seines politischen Lebens, schleift die Versprechungen und Vorschläge durch, schmeichelt und macht Geschäfte, die notwendig sind, um widerstrebende Kollegen zu gewinnen, deren Unterstützung er braucht, um Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden.

Jede neue Verpflichtung von McCarthy kann als potenziell strategischer Schachzug angesehen werden, um Skeptiker an seiner rechten Flanke zu unterdrücken, während er nach dem Hammer des Redners greift. Mit einer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus bei den Zwischenwahlen muss der GOP-Führer seine Reihen in einem Sprint festigen, um die 218 Stimmen zu erhalten, die er benötigt, wenn der neue Kongress zusammentritt – jeder mit seinem Preis und ohne Raum für Fehler.

„Wir werden es schaffen“, sagte McCarthy, als er die Nominierung seiner Partei annahm, um als Sprecher zu kandidieren.

Die Annäherungsversuche, die McCarthy macht, einige symbolisch, andere substantiell, liefern eine Momentaufnahme des sich abzeichnenden Führungsstils der Hoffnungsträger. Während von McCarthy erwartet wird, dass er sich bei seiner Suche nach dem Hammer des Redners durchsetzt, ist es dazu bestimmt, einen politischen Preis zu zahlen, indem er den Ton und Tenor des neuen Kongresses vorgibt.

Zu Beginn hat McCarthy versprochen, die Ausschusszuweisungen für die rechtsextreme Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, R-Ga., wiederherzustellen, nachdem sie und ein weiterer Gesetzgeber der rechten Flanke von Demokraten wegen aufrührerischer Äußerungen gebootet wurden.

Und er hat geschworen, den Abgeordneten Adam Schiff, D-Calif., und andere hochkarätige Demokraten in Form einer politischen Rückzahlung aus ihren Komitees zu verdrängen, indem er zu Beginn des neuen Kongresses eine spaltende Aktion des Repräsentantenhauses einleitete.

McCarthy hat versichert, dass das Repräsentantenhaus unter seiner Führung die Metalldetektoren entfernen wird, die installiert wurden, um Schusswaffen in der Kammer des Repräsentantenhauses zu verhindern; Beenden Sie die Protokolle der COVID-Ära, die es dem Gesetzgeber ermöglichten, durch einen Bevollmächtigten abzustimmen; und den eingeschränkten Besucherzugang des Kapitols seit dem Aufstand vom 6. Januar 2021 von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wieder vollständig zu öffnen.

Und in einer dramatischen Anspielung auf die extreme Rechte hat McCarthy mit einer Amtsenthebungsuntersuchung gegen Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas gedroht, falls er nicht wegen der Behandlung der US-Südgrenze mit Mexiko zurücktritt.

„McCarthys Problem ist, dass er ohne Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar und Matt Gaetz nicht bis 218 kommen kann“, sagte Schiff am Sonntag in der CNN-Sendung „State of the Union“ und bezog sich dabei auf die ausgesprochen rechtsextremen Mitglieder der GOP des Repräsentantenhauses. „Und so wird er tun, was immer sie verlangen.“

Die bevorstehende Herausforderung für McCarthy ist nicht einzigartig, da er sich bemüht, Unterstützung zu gewinnen, bevor der neue Kongress im Januar zusammentritt. Sprecherin Nancy Pelosi, D-Calif., sah sich während ihrer eigenen Verfolgung des Hammers Kritikern gegenüber und war gezwungen, die Neinsager einen nach dem anderen geschickt auszuschalten, bis sie sich Rückendeckung gesichert hatte.

Aber das Problem, mit dem McCarthy konfrontiert ist, ist eindeutig republikanisch, eines, das seine jüngsten Vorgänger fast zum Scheitern verurteilt hätte. Paul Ryan und John Boehner litten beide politisch, als sie von der zunehmend rechtsextremen Flanke der GOP gedrängt und gedrängt wurden, Zugeständnisse für ihre Unterstützung zu machen. Schließlich gewannen beide Männer den Hammer des Redners, schieden aber schließlich vorzeitig aus.

Nachdem er seine Partei bei den Zwischenwahlen zum Sieg geführt hatte, gewann McCarthy das Nicken einer Mehrheit seiner Kollegen, die ihn für die Kandidatur als Sprecher nominierten. Aber die 188-31 Stimmen unter den Republikanern zeigten die Lücke, die er überwinden muss. Wenn der neue Kongress im Januar zusammentritt, wird das gesamte Haus, Republikaner und Demokraten, über den Sprecher abstimmen, und McCarthys Partei muss mit ihrer knappen Mehrheit zusammenhalten, damit er sich durchsetzt. Andernfalls könnte ein anderer Republikaner als Kompromisskandidat hervorgehen.

„Das ist eine große Herausforderung“, sagte Rep. Andy Biggs, R-Ariz., ein ehemaliger Vorsitzender des konservativen House Freedom Caucus, der McCarthy mit einem Weitschuss um die Nominierung herausforderte.

„Ich weiß, dass er glaubt, dass er es schaffen wird“, sagte Biggs. „Ich weiß nicht, ob er das kann.“

Obwohl McCarthy Biggs, 188-31, bei der Abstimmung hinter verschlossenen Türen besiegte und weitere fünf Republikaner Stimmzettel für andere Kandidaten abgaben, ist das ein Pool von etwa drei Dutzend Stimmen, den der GOP-Führer zurückerobern muss, wenn er hofft, den Job des Sprechers zu gewinnen .

„Sie wissen, dass sie ein Problem haben“, sagte Rep. Ralph Norman, RS.C., ein weiteres Mitglied der Freedom Caucus. „Mit anderen Worten: 36 Nein-Stimmen sind ein Problem.“

Als Parteivorsitzender stehen McCarthy unzählige Werkzeuge zur Verfügung, darunter Gefälligkeiten, die er austeilen kann, um Unterstützung zu gewinnen – von Hauptausschussaufträgen oder neu geschaffenen Führungsrollen bis hin zu Verpflichtungen zur Erhöhung der eigenen Prioritäten des Gesetzgebers, einschließlich Ermittlungen gegen Präsident Joe Biden und seine Familie und seine Verwaltung.

Der einflussreiche Freedom Caucus will seit langem mehr Mitspracherecht im Gesetzgebungsprozess – statt eines Top-Down-Ansatzes – und seine Mitglieder drängen McCarthy mit konkreteren Forderungen, die ihnen sogar auf McCarthys Kosten mehr Macht verleihen würden.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende des Tages als Konferenz zusammenkommen und Kevin wählen werden“, sagte Rep. James Comer, R-Ky., der neue Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, in der NBC-Sendung „Meet the Press. ”

Comer sagte, es gebe „sicherlich fünf bis acht Mitglieder, die gesagt haben, dass sie dazu neigen, mit Nein gegen Kevin McCarthy zu stimmen“. Widerstand dieser Größenordnung würde McCarthys Versuch, Sprecher zu werden, zum Scheitern bringen.

Der kalifornische Republikaner war schon einmal hier, nachdem er sich 2015 aus dem Rennen des Redners zurückgezogen hatte, als klar wurde, dass er nicht genug Unterstützung hatte.

Um Skeptiker zu überzeugen, hat sich McCarthy mit Republikanern getroffen, die ihre internen Parteiregeln für den neuen Kongress ausarbeiten. Während solche Regeln für die Öffentlichkeit im Allgemeinen keine große Relevanz haben, spielen sie hinter den Kulissen eine wichtige Rolle.

Zum Beispiel wollen einige Konservative, dass McCarthy ein Verbot von Zweckbindungen verhängt, die es dem Gesetzgeber ermöglichen, Bundesdollar für lokale Projekte und Programme in ihren Heimatstaaten zu leiten, ein gesetzlicher Vorteil, der lange Zeit als verschwenderisch verspottet wurde.

Andere wollen, dass McCarthy in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Bundeshaushalt durchsetzt, was enorme Ausgabenkürzungen erfordern würde.

Einige der konservativeren Mitglieder des Hauses wollen eine Regel wiederherstellen, die es jedem Mitglied erlaubt, jederzeit einen Antrag auf Entfernung des Sprechers zu stellen, der vom damaligen Abgeordneten verwendet wurde. Mark Meadows als Druckpunkt während Boehners Amtszeit. Stattdessen verabschiedeten sie eine Bestimmung, wonach die Einreichung eines solchen „Antrags auf Räumung des Vorsitzes“ nur mit Zustimmung der Partei erfolgen sollte.

McCarthy verließ ein privates Treffen und nannte es „eine großartige Diskussion“. Er wies darauf hin, dass dies der Beginn eines langen Prozesses in den nächsten Wochen sei.

„Ich weiß nicht, ob das sie überzeugt“, sagte er. „Ich denke, es geht darum, sie zu diskutieren und ihnen zuzuhören.“

___

Die Associated Press-Autoren Kevin Freking und Farnoush Amiri haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lisa Mascaro, The Associated Press