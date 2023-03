Das Staatsoberhaupt Taiwan’s plant in een Besuch in de VS – werd weinig overspoeld door Kritik in der Volksrepublik China stößt. Der Vorsitzende des US-representantenhauses bestätigt bereits ein Treffen, en zullen niet verbeten lassen, alleen sterven insel zu besuchen.

China is alleen geplant Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in de VS is bekritiseerd. “China is strikt gegen jede Art von offizielem Contact zwischen den USA und Taiwan”, zei een Sprecher des Außenministeriums in Beijing. China zei dat “die Anführer von Taiwans Unabhängigkeitsseparatisten die VS tegenkwamen”, en dat die VS tegen een Chinese politieke verstießen kwamen.

De Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bestätigte derweil, dass er Tsai im Bundesstaat Kalifornien werden ontmoet. De politici van de oppositie hebben een concrete reactie van Nachrichtenagent Bloomberg voor journalisten, die bedeute aber nicht, dass er nicht zelf in contact komen met Taiwanese reis. “China kan mir nicht sagen, wohin ich wann gehen kann.”

De nieuwe Vorsitzende des Repräsentantenhauses liggen in een grotere tijd met een veel grotere reis naar Taiwan. Een solcher Besuch seiner Vorgängerin Nancy Pelosi hatte im vergangenen Jahr for mass Spannungen gesorgt. China gehouden als Reaktion auf den Pelosi-Besuch großangelegte Militärübungen rund om die democratische regirerte Insel ab. Im januari heeft een delegatie van de FDP-Bundestagsfraktion Taiwan besucht. Duitsland heeft geen officiële diplomatieke diplomatieke betrekkingen in Taiwan.

Taiwan steht unter wachsendem Druck von Peking, das die Insel als abtrünniges Gebiet betrachtet en sie wieder mit dem chinese Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Die Republik China, dus der officiële naam Taiwans, oorlogsgerelateerdheden niet van de 1949 gegründeten Volksrepublik. In 1971 werd Taiwan door de Vereinte Nationen geheven en daarna overspoeld door de Volksrepubliek China in Sitz. De VS erkennen Peking im Zuge der sogenannten Ein-China-Politik als de enige vertegenwoordigers van China.