McCarthy ruft zu einem Geheimdienst-Briefing über den chinesischen Spionageballon über Montana

Ryder lehnte es ab, zu sagen, woher der Ballon kam, aber ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible Gespräche zu erörtern, sagte, das Pentagon habe „sehr hohes Vertrauen“, dass er China gehöre.

Die chinesische Botschaft in Washington, DC, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Chinas dreiste Missachtung der US-Souveränität ist eine destabilisierende Aktion, die angegangen werden muss, und Präsident Biden darf nicht schweigen“, twitterte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, am Donnerstag. „Ich fordere ein Briefing der Gang of Eight an.“ | Susan Walsh/AP Foto

Präsident Joe Biden wurde über die Situation informiert und nach militärischen Optionen gefragt, sagte der hochrangige DoD-Beamte. Verteidigungsminister Lloyd Austin hat am Mittwoch hochrangige Pentagon-Führer einberufen, als er auf den Philippinen unterwegs war, und über die Möglichkeit gesprochen, es abzuschießen.

Der Vorsitzende des Joint Chiefs, General Mark Milley, und General Glen VanHerck, Chef des US-Nordkommandos, rieten dringend davon ab, es herunterzufahren, da das Risiko besteht, dass herunterfallende Trümmer eine Gefahr für Menschen am Boden darstellen könnten, sagte der hochrangige DoD-Beamte.

„Wir haben gestern geprüft, ob es eine Option über einigen dünn besiedelten Gebieten in Montana gibt, aber wir konnten das Risiko einfach nicht genug herunterkaufen, um zu empfehlen, es gestern abzuschießen“, sagte der Beamte.

Beamte stellten auch fest, dass der Ballon keine Bedrohung für die Menschen am Boden oder die zivile Luftfahrt darstelle, fügte der Beamte hinzu.

Das Pentagon stellte auch fest, dass der Ballon einen „begrenzten Wert“ gegenüber dem hat, was China bereits durch seine Satellitenfähigkeiten sammeln kann, sagte der Beamte. Aber es überfliegt eine Reihe sensibler Orte, darunter die Malmstrom Air Force Base, die Heimat einiger der silobasierten Interkontinentalraketen des Landes.

Dennoch ergreife die Abteilung „Minderungsmaßnahmen“, um sich vor einer möglichen Sammlung sensibler Informationen durch ausländische Geheimdienste zu schützen, sagte die Person und lehnte es ab, Einzelheiten zu nennen. Gleichzeitig gewinnen Beamte „Einblicke“ in die Fähigkeiten des Ballons.

„Wir wissen genau, wo sich dieser Ballon befindet, genau, was er passiert, und wir unternehmen Schritte, um besonders wachsam zu sein, damit wir jedes Risiko ausländischer Geheimdienste mindern können“, sagte die Person.

Am Flughafen Billings Logan kamen am Mittwoch Flüge zum Erliegen, als das US-Militär F-22-Kampfflugzeuge durcheinander brachte, falls die Entscheidung getroffen wurde, den Ballon abzuschießen.

Enthüllungen über den mutmaßlichen Spionageballon lösten wütende Reaktionen unter Gesetzgebern aus, über McCarthy hinaus.

„Biden sollte den chinesischen Spionageballon sofort abschießen“, sagte die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.). in einem Tweet . Senator Marco Rubio (R-Fla.) hat getwittert, dass der Ballon hob hervor, wie „intensiv und dreist“ die chinesischen Spionagebemühungen gegen die USA geworden sind.

Montana Sen. Steve Daines forderte am Donnerstagabend ein Briefing der Biden-Administration.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, die Flugbahn dieses Ballons, alle kompromittierten Vermögenswerte der nationalen Sicherheit der USA und die gesamte Telekommunikations- oder IT-Infrastruktur am Boden innerhalb der USA, die dieser Spionageballon nutzte, zu ermitteln“, sagte er in einer Erklärung. „Angesichts der weltweit zunehmenden Feindseligkeit und Destabilisierung gegen die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten bin ich alarmiert über die Tatsache, dass dieser Spionageballon in der Lage war, den Luftraum unseres Landes und Montanas zu infiltrieren.“

Sen. Roger Wickerder oberste Republikaner im Streitkräfteausschuss des Senats, sagte, das Pentagon schulde eine „vollständige und genaue Rechenschaft“ über das, was passiert sei.

„Informationen deuten stark darauf hin, dass das Ministerium es versäumt hat, mit Dringlichkeit auf diesen Luftraumeinfall durch einen Überwachungsballon in großer Höhe zu reagieren“, sagte der Senator von Mississippi. „Kein Angriff sollte ignoriert und angemessen behandelt werden.“

Nicht alle Kritik kam von den Republikanern. Die parteiübergreifenden Führer des neu gebildeten Ausschusses des Repräsentantenhauses für China eine gemeinsame Erklärung abgegeben Er erklärte den Einfall des Ballons zu einer „Verletzung der amerikanischen Souveränität“.

Sie deuteten an, dass dies Auswirkungen auf Außenminister Antony Blinken habe Reise nächste Woche nach Peking . „Das Erscheinen nur wenige Tage vor der Reise von Minister Blinken in die VR China … macht auch deutlich, dass die jüngsten diplomatischen Annäherungsversuche der KPCh keine wesentliche Änderung der Politik darstellen“, sagte der Vorsitzende des Komitees, Rep. Mike Gallagher (R-Wis.) und ranghöchstes Mitglied Rep. Raja Krishnamoorthi (D-Ill) sagte in der Erklärung.

Das deutet darauf hin, dass es in den nächsten 24 Stunden einen wachsenden Chor von Kongressstimmen geben könnte, die Blinken auffordern, seine Reise nach China zu überdenken, um gegen das Eindringen des Spionageballons in den US-Luftraum zu protestieren.

„Der Zeitpunkt dieser Provokation ist, gelinde gesagt, beunruhigend … es ist sehr schwer vorstellbar, wie Blinkens Reise wie geplant verlaufen kann“, sagte Craig Singleton, Senior China Fellow bei der Foundation for Defense of Democracies. „Wenn er sich entscheidet zu gehen, wird dieser Spionagevorfall mit ziemlicher Sicherheit alle Hoffnungen überschatten, die Blinken möglicherweise in Bezug auf die Stabilisierung der angespannten Beziehungen zwischen den USA und China gehegt hat.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass das Verteidigungsministerium einen chinesischen Spionageballon verfolgt, der über den kontinentalen USA fliegt. Diese Art von Aktivität ist in den letzten Jahren „eine Handvoll anderer Male“ passiert, einschließlich vor der Biden-Regierung, sagte der hochrangige DoD-Beamte. In diesem Fall blieb der Ballon jedoch länger stehen.

Die USA haben ihre chinesischen Kollegen „mit Dringlichkeit“ über mehrere Kanäle engagiert, sowohl über ihre Botschaft in Washington als auch über die US-Botschaft in Peking, sagte der hochrangige DoD-Beamte.

„Wir haben ihnen mitgeteilt, wie ernst wir dieses Thema nehmen“, sagte die Person. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir alles Notwendige tun werden, um unser Volk und unser Heimatland zu schützen.“