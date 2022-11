McCarthy konzentriert sich auf die Schlachtfelder von Virginia als „letzte Station“ vor den Midterms

Und McCarthy hat Virginias Bedeutung als Frühindikator für eine mögliche GOP-Welle am Dienstag klar verstanden.

„Das ist das Rennen Nummer eins, das ich mir morgen Abend ansehen werde, denn wenn Jen gewinnt, gewinnen wir die Mehrheit“, sagte McCarthy unter Applaus und Pfiffen.

„Der Ort Nummer eins, an dem ich in der Nacht vor der Wahl sein möchte: Ich möchte mit Jen Kiggans zusammen sein“, fügte er hinzu.



Rep. Rob Wittmann (R-Va.), der ebenfalls auf der Kundgebung sprach, stimmte zu, dass insbesondere der 2. Bezirk „einer dieser Leitbezirke“ sei.

„Dies ist im Wesentlichen die letzte Station [for McCarthy] zeigt, dass sie auf Virginia fokussiert sind“, sagte Wittman in einem Interview vor Beginn der Rallye.

Sollte die GOP alle drei Sitze des Schlachtfeldbezirks in Virginia beanspruchen, könnte die Partei die Mehrheit der elfköpfigen Repräsentantendelegation des Staates zurückerobern. unterstreichend, wie wichtig es ist, das Amtstrio der Demokraten zu schützen, First Lady Jill Biden erschien mit sen. Tim Kain (D-Va.), ein ehemaliger Gouverneur, am frühen Montag im Namen von Wexton.

Während in Washington von einem bevorstehenden Start der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump die Rede war, traf McCarthy auch eine auffällige Wahl, als er neben Youngkin auftrat, der die Villa des Gouverneurs gewann, während er eine politikorientierte Persönlichkeit annahm, die es vermied, den ehemaligen Präsidenten eifrig zu umarmen. Andere republikanische Kandidaten im Staat haben seitdem versucht, Youngkins Spielbuch nachzuahmen, und die Diskussion über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 beginnt auch, den Gouverneur zu verfolgen.

Wittman zog Parallelen zwischen den Kampagnen von Youngkin und Kiggans und stellte fest, dass sie sich beide auf die Probleme konzentrierten.

Luria, eine Navy-Veteranin, gilt als eine der anfälligeren Amtsinhaberinnen der Demokraten, nachdem sie 2020 in einen neuen Distrikt gezogen wurde, der Präsident Joe Biden mit nur 3 Punkten Vorsprung ansprach. Die GOP sieht Kiggans, ebenfalls eine Navy-Veteranin und Krankenschwester, als talentierter Kandidat, der gut positioniert ist, um den Sitz zurückzuerobern, nachdem Luria 2018 einen von Skandalen geplagten GOP-Amtsinhaber besiegt hatte.

Aber Luria versucht, sich mit Kiggans zu kontrastieren, wenn es um den letztjährigen Aufstand von Trump-Anhängern im Kapitol geht, und wirbt für ihre Arbeit im Auswahlausschuss vom 6. Januar, während sie argumentiert, dass ihre GOP-Gegnerin die falschen Behauptungen des ehemaligen Präsidenten über Wahlbetrug noch verurteilen muss. Die Demokratin aus Virginia setzt auch auf ihren guten Glauben an die nationale Sicherheit, um die Wähler in einem Bezirk anzusprechen, der von ihrem örtlichen Marinestützpunkt definiert wird, während sie gegen einen anderen Marineveteranen antritt.

Und Luria hat ihre eigenen Stellvertreter angezogen, darunter Kaine und Virginias andere beliebte demokratische Gouverneurin, die zur Senatorin wurde, Markus Warner – sowie Rep. Hakeem Jeffries (DN.Y.), ein Top-Anwärter auf die Nachfolge von Sprecherin Nancy Pelosi als Top-Demokratin des Repräsentantenhauses. POLITICO bewertet das Luria-Kiggans-Rennen als Toss-up.

McCarthy wird am Dienstag auch in Virginia sein und im 10. Bezirk für Cao, einen Navy-Veteranen, werben. Youngkin verlor den Bezirk im vergangenen November, aber nur knapp – eine Niederlage, die knapp genug war, um der GOP zu signalisieren, dass der Sitz ihnen gehören könnte, wenn sich das politische Umfeld weiter von den Demokraten entfernt. POLITICO stuft den Sitz als tendenziell demokratisch ein.

Das Vega-Spanberger-Rennen weist einige Parallelen zum Luria-Rennen auf, wobei die Amtsinhaberin sowohl auf ihren nationalen Sicherheitshintergrund als auch auf ihren überparteilichen Rekord zurückblickt. Spanberger hat Anzeigen geschaltet, in denen sie ihre eigene Parteiführung zurechtwies, um ihren Appell an Unabhängige aufzupolieren, in der Hoffnung, eine dritte Amtszeit zu gewinnen, nachdem sie sich 2020 mit nur 2 Prozentpunkten durchgesetzt hatte.

Sie wurde durch die Neuwahl des Distrikts gestärkt, die ihren Distrikt etwas demokratischer als zuvor machte und nach Norden in die Vororte von Washington reichte, aber ihre Rasse gehört immer noch zu den wettbewerbsfähigsten im Bundesstaat. Spanberger hat versucht, ihre GOP-Herausforderin als Extremistin darzustellen und Anzeigen geschaltet, in denen Vega – ebenfalls eine Militärveteranin – nach dem 6. Januar auf der Seite von Pro-Trump-Randalierern steht.

Und Spanberger könnte von der Unterstützung des scheidenden Repräsentanten profitieren. Liz Cheney (R-Wyo.), die ihre Führungsrolle und später ihren Sitz im Kongress wegen ihrer lautstarken Kritik an Trump nach dem 6. Januar verlor, aber jetzt einer Handvoll Rennen auf dem Schlachtfeld ihre gangübergreifende Anziehungskraft verleiht. POLITICO bewertet das Rennen als Toss-up.

Als er in einem kurzen Interview nach seinen Chancen gefragt wurde, die drei Sitze in Virginia zu gewinnen, antwortete McCarthy, als die Zuschauer aufsprangen, um Selfies mit ihm zu machen: „Schauen Sie, sie sind alle wettbewerbsfähig, und Sie dachten nicht, dass wir einen von ihnen gewinnen könnten. ”