McCarthy greift seine GOP-Kritiker an und meint, Mace hätte es verdient, die Wiederwahl zu verlieren

Der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, der vor mehr als einem Monat auf beispiellose Weise abgesetzt wurde, schimpfte über die Republikaner, die für seine Absetzung gestimmt hatten – und sagte unverblümt voraus, dass einer seiner Kritiker nächstes Jahr die Wiederwahl verlieren würde.

In einem Exklusivinterview mit CNN in seinem neuen Büro am Donnerstag sagte McCarthy, dass die GOP-Repräsentantin Nancy Mace aus South Carolina es nicht verdient habe, im nächsten Jahr in ihrem Wahlbezirk wiedergewählt zu werden – und er stellte die Weisheit seiner GOP-Kritiker in Frage, die dem folgten angeführt vom Abgeordneten Matt Gaetz aus Florida, den er beschuldigte, die Anklage als Vergeltung für eine Ethikbeschwerde angeführt zu haben, mit der er konfrontiert ist.

McCarthy, der sein Pulver größtenteils trocken gehalten hat, seit der Abgeordnete Mike Johnson aus Louisiana nach einer chaotischen 22-tägigen Episode nach seinem Sturz die Rednerschaft gewonnen hat, machte am Donnerstag deutlich, dass er die acht Republikaner nicht vergessen hat, die dafür gestimmt haben, ihn zum ersten zu machen Einer der Redner der Geschichte verlor seinen Job durch eine Abstimmung im Plenum.

McCarthy bezeichnete sechs seiner GOP-Kritiker als „Disruptoren“ und sagte, er sei besonders überrascht, dass Mace und der Tennessee-Abgeordnete Tim Burchett sich Gaetz bei den Bemühungen anschlossen, ihn zu verdrängen. Und McCarthy sagte, die Republikanische Partei würde „enorm“ davon profitieren, wenn Gaetz nicht mehr Mitglied des Repräsentantenhauses wäre, und sagte, dass sein Vorgehen „Konsequenzen“ haben müsse.

„Die Menschen müssen sich das Recht verdienen, hier zu sein. Und ich denke nur, dass er es Ihnen persönlich gestehen wird. Seine Philosophie ist nicht konservativ geprägt. Und einfach die Art dessen, worauf er sich konzentriert“, sagte McCarthy.

Er sagte, dass es an der Konferenz liege, ob die Republikaner des Repräsentantenhauses einen Ausschluss von Gaetz in Betracht ziehen sollten, und fügte hinzu, er glaube nicht, dass er „nicht daran glaubt, dass die Konferenz jemals heilen wird, wenn es keine Konsequenzen für die Aktion gibt.“

Als Reaktion darauf schoss Gaetz zurück.

„Gedanken und Gebete an den ehemaligen Redner, während er seine Trauer verarbeitet“, sagte Gaetz gegenüber CNN.

McCarthy sagte auch, er glaube, dass Mace jetzt die Wiederwahl verlieren werde und „glaube nicht, dass sie sich wahrscheinlich das Recht verdient hat, wiedergewählt zu werden“.

„Wenn man sie beobachtet hat, nur ihre Philosophie und die Umstellungen, dann glaube ich nicht, dass sie die Wiederwahl gewinnt“, sagte McCarthy.

Mace, die im kommenden November für eine dritte Amtszeit kandidiert, reagierte auf McCarthys scharfe Kritik und sagte, dass sie in ihrem Distrikt jetzt beliebter denn je sei, indem sie ihre „unabhängige Stimme“ anpries und die Andeutung der ehemaligen Sprecherin, dass sie dafür sein Geld brauche, beiseite wischte Wiederwahl gewinnen.

„Ich meine, das war ein Typ, der die ganze Zeit gelogen hat, wie jeden Tag. Ich meine, er sagte den Konservativen, dass er Joe Biden unbedingt anklagen würde. Zwei Stunden später, am selben Tag, sagte er den Gemäßigten, dass er Joe Biden niemals anklagen würde, ein Typ wie er könne unser Land nicht führen. Und wir sind zu einem viel besseren Redner übergegangen, der ehrlich und vertrauenswürdig ist und die Wahrheit sagt“, sagte sie gegenüber CNN.

Als Redner schloss McCarthy nie öffentlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden aus, da er grünes Licht für eine formelle Untersuchung gab.

Mace spielte McCarthys frühere Spendenaktion in ihren vorherigen Läufen herunter.

„Ich sammle alle zwei Jahre 6 Millionen US-Dollar für meinen Wiederwahlkampf. Ich weiß genau, wie ich Geld beschaffen kann. Ich weiß genau, wie man läuft – Frauen können laufen und Frauen können gewinnen, Kevin McCarthy – Überraschung.“

In dem Interview sagte McCarthy, er sei auch von Burchett überrascht und nannte seine Stimme, ihn zu verdrängen, „aus der Natur“.

„Sie kümmern sich sehr um die Presse, nicht um die Politik, und deshalb scheinen sie nur die Presse und die Persönlichkeit zu wollen“, sagte McCarthy.

Als Burchett um eine Antwort gebeten wurde, sagte er, McCarthy sei „verbittert“.

„Er hat meinen Glauben herabgesetzt, und ich habe einfach nicht gesehen, dass er die Art von Person ist, die eine Führungsrolle übernehmen muss“, sagte Burchett und bezog sich dabei auf ein privates Telefonat, das er mit McCarthy vor der Abstimmung über seine Absetzung geführt hatte.

McCarthy hatte zuvor erklärt, er habe nicht vorgehabt, den Republikaner aus Tennessee zu beleidigen.

„Er ist wütend und ich bin mir sicher, dass er für den Rest seines Lebens wütend sein wird, aber ich frage mich immer, wenn Leute so etwas tun wie er, warum sie nicht auf sich selbst schauen“, sagte Burchett. „Es ist immer so, dass sie jemand anderem die Schuld geben.“

Burchett fügte hinzu: „Er wird einen erfolgreichen Job im Lobbying antreten.“

In dem Interview sagte McCarthy, er glaube, dass Johnson in Sicherheit sei und nicht aus dem Amt des Sprechers gedrängt werde, selbst wenn er sich auf die Stimmen der Demokraten verlasse, um einen Regierungsstillstand zu verhindern, wie es McCarthy im September tat, als das Repräsentantenhaus einen fortlaufenden Beschluss zur Aufrechterhaltung der Finanzierung der Regierung verabschiedete bis Mitte November.

„Sie bekommen Flitterwochen“, sagte McCarthy darüber, dass Johnson nicht mit den gleichen Problemen konfrontiert sein wird, die der frühere Sprecher hatte.

„Aber es war persönlich, es ging um eine Ethikbeschwerde“, sagte McCarthy und beschuldigte Gaetz, den Vorstoß zu seiner Absetzung wegen einer Ethikuntersuchung im Repräsentantenhaus, mit der er konfrontiert ist, angeführt zu haben. „Und sie können es nicht noch einmal durchmachen. Ich meine, denken Sie darüber nach, wie lange es letztes Mal gedauert hat. Glauben Sie also, dass sie das noch einmal tun würden? Ich glaube nicht – ich denke, dass die Demokraten auch erkennen, dass es für das Gremium selbst nicht klug wäre.“

McCarthy fügte hinzu: „Wir müssen uns selbst heilen, um den Menschen dienen zu können.“

Auf die Frage, was ihm die Zuversicht gab, dass die Republikaner nicht versuchen würden, Johnson zu stürzen, antwortete McCarthy: „Durch wen werden Sie ihn ersetzen?“

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.