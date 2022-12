MC Stan macht es wieder! Der Rapper stellt in der Show eine Jacke von Louis Vuitton im Wert von Rs 4,5 lakh zur Schau

Bigg Boss 16 hat durch Rapper MC Stan eine neue Fangemeinde bekommen. Die Leute strömen herbei, um eines der aufstrebenden Talente der Desi-Hip-Hop-Bruderschaft zu sehen. MC Stan mag in der Show ruhig gewesen sein, aber seine Garderobe spricht für sich. Der Rapper hat in der Show Marken wie Versace, Zara, Louis Vuitton, Prada und Palm Angels angezogen. Nun, er wurde in einer Neon- und Grünverlaufsjacke von Louis Vuitton gesehen, die bei eBay 8.600 USD kostet. Wenn Sie mit indischem Geld rechnen, liegt es in der Nähe von Rs 8 lakh. Wow! Das ist in der Tat etwas. In letzter Zeit haben wir gesehen, wie Sumbul Touqeer einige der Jacken von MC Stan angezogen hat. Sogar Tina Datta mag seine Pelzjacke. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Priyanka Chahar Choudhary wird als „Fälschung“ bezeichnet, als sie sich nach MC Stan mit Shalin Bhanot verbindet; Internetnutzer sagen „Jidhar Wajan Udhar Bhajan“ [Read Tweets]

Die Jacke ist nur eines der Outfits. Er war die ganze Show über in Amiri zu sehen. Die Tees kosten in Indien ab Rs 40.000. Er trug auch ein Monogramm-Hemd von Louis Vuitton, das einen Preis von Rs 2,5 lakh hat. Es war auch eine limitierte Auflage. Er hat in der Show eine Reihe von Jacken von Palm Angels getragen. Seine Freundin Bubba hat ihm ein paar ihrer T-Shirts geschickt, da er sich in der Show sehr niedergeschlagen fühlte. MC Stan ist seit einem Jahr in einer Beziehung mit Anam Shaikh, dessen Spitzname Bubba ist. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Shehnaaz Gill greift Shiv Thakare an, während er mit Soundarya Sharma kämpft

Salman Khan hat ihm gesagt, dass er draußen eine riesige Fangemeinde hat. Der Gastgeber sagte auch, dass er verstehen könne, warum MC Stan verärgert sei. Er sagte, dass die Sänger in den Monaten Dezember und November etwa 10 Shows gemacht hätten. MC Stan berechnet Rs 25 Lakh pro Show. Nach Schätzungen bedeutet dies, dass er die Chance verpasst, vier Millionen Rupien für das Jahr zu verdienen. MC Stan kommt aus Pune und hat Songs wie Amin, Tadipaar, Insaan auf seinem Kitty. Er ist bekannt für seinen murmelnden Rap und Drip. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Hat Abdu Rozik leise geweint, nachdem MC Stan ihm gesagt hat, er solle in der Hitze des Augenblicks die Klappe halten?

