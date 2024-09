Damit is trots op zijn kleine woorden achter het laatste optreden van Mbappé in de Champions League in de Partie tegen Borussia Dortmund (22 oktober). Vier dagen spaer wartet auf Real zudem der Clasico in der Liga tegen FC Barcelona. Dit waren de laatste 25 jaar in Derby tegen Atletico Madrid tijdens de Sonntag.

Gezien Alavés werd Mbappe snel 2-0 (40.) in de 80e. Real-trainer Carlo Ancelotti zei dat hij ervan overtuigd was dat Mbappe „niet serieus“ was en zei: „Vanwege de beste aard van de situatie, is er nu een belastingdruk en het resultaat van een belastingdruk, zijn er geen problemen om mee om te gaan,“ zei Ancelotti am Dienstagabend.

Schon for them Spiel gegen Alavés hatte es Spekulationen über aine Schonung des Stürmers gegeben. Mbappé kan mogelijk meer games spelen

Real Madrid gaat verder na de 3:2-Sieg am 7. Wedstrijd van de Primera Division weiter erster Verfolger van Tablelenführer FC Barcelona. De Spaanse Fußball-Rekordmeister ligt in de tabel met een Punkt Rückstand op de twee plaatsen achter de Hansi Flick trainierten Catalans. Barcelona trilt in Mittwoch (21:00/DAZN) tijdens het eerste spel van de show van Torwart Marc-André ter Stegen in de thuiswedstrijd van FC Getafe.