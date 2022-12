Mbappe-Magie, französische Schwächen und Bellingham-Brillanz: Fünf Imbissbuden vom 15. Tag der Weltmeisterschaft 2022

Bei der WM 2022 sind nun die K.o.-Runden in vollem Gange.

Frankreich stürmte dank eines 3:1-Siegs, inspiriert vom schillernden Kylian Mbappe, ins Viertelfinale.

Und später am Tag besiegte England Senegal mit 3: 0, um ein Treffen mit seinen Nachbarn von der anderen Seite des Ärmelkanals zu vereinbaren.

Die letzten Acht sind bereits halb entschieden. Aber was haben wir an Tag 15 von Katar noch gelernt?

Mbappe bedeutet Geschäft

(Bildnachweis: Getty Images)

Nachdem Lionel Messi an Tag 14 in seinem 1.000. Auftritt die Magie eingeschaltet hatte, erinnerte Kylian Mbappe alle daran, wer der war Zukunft des Fußballs ist.

Der Franzose war sensationell gegen Polen, das nach einem glänzenden Start schließlich durch eine Tour-de-Force-Leistung von Mbappe in die Knie gezwungen wurde.

Zwei Tore, von denen das zweite ein atemberaubender Schlenzer von der Strafraumgrenze ins lange Eck war, waren nur die Spitze des Eisbergs. Der PSG-Star war elektrisierend und zog die polnischen Spieler mit seinem Tempo, seinen intelligenten Bewegungen und seinen Dribbling-Fähigkeiten überall hin.

Mbappe hat jetzt fünf Tore in Katar und scheint voller Selbstvertrauen zu sein. In Bezug auf die WM-Tore (insgesamt 9) ist er mit seinem Landsmann Just Fontaine gleichgezogen, und Sie würden nicht darauf wetten, dass er noch viel mehr erzielt, bevor Les Bleus nach Hause fliegen.

Polen weist auf Schwächen in der Verteidigung Frankreichs hin

(Bildnachweis: Sylvain Lefevre/Getty Images)

Sie gehen vielleicht nach Hause, nachdem sie im Achtelfinale gegen Frankreich verloren haben, aber Polen geht mit erhobenem Kopf.

Wenige Experten machten Robert Lewandowski & Co. gegen den Titelverteidiger Hoffnung, doch sie überzeugten vor allem in der ersten Halbzeit durch mutige Taktik. Polen drückte in der Anfangsphase hoch und mit überraschender Intensität und zwang Frankreichs Verteidiger zu einer Reihe von frühen Fehlern. Hugo Lloris, der weniger ballsicher ist als manch anderer, wurde bei einem Pressing fast beim Nickerchen erwischt, und Polen hätte schon früh in Führung gehen müssen.

Ihre Leistung sollte Gareth Southgate, dessen England in den letzten Acht auf Frankreich treffen wird, eine nützliche Lektion erteilen. Die Versuchung könnte darin bestehen, sich zurückzulehnen und zu versuchen, Frankreich auf den Konter zu schlagen, aber nach diesen Beweisen könnte ein hohes Pressing der Schlüssel zum Erfolg sein.

Kan am Abgrund

(Bildnachweis: Getty)

Harry Kanes langsamer Start in Katar ließ die Gerüchte über den Torschützenkönig der Spurs, der Wayne Rooneys englischen Torschützenrekord brechen könnte, aufflackern. Der 29-Jährige konnte in keinem der Gruppenspiele Englands ein Tor erzielen und schien seine Schießschuhe in London zurückgelassen zu haben, als er in das Flugzeug stieg.

Aber ein fulminantes Finish, das England mit 2:0 gegen Senegal führte, erinnerte die Three Lions-Fans daran, wie nahe er daran war, offiziell zum besten Torschützen seiner Nation gekürt zu werden.

Kane beendete das Spiel mit 52 Treffern in 79 Einsätzen – ein bemerkenswerter Rekord – und lässt ihn nur einen Punkt hinter Rooneys Benchmark zurück. Mit dem nächsten Spiel gegen Frankreich sinken die Chancen, dass er Rooneys Krone in Katar holt, aber selbst wenn er im Nahen Osten scheitert, ist es jetzt sicher, dass er das Kunststück in nicht allzu ferner Zukunft schaffen wird.

Bellingham kann alles

(Bildnachweis: Getty)

Jude Bellingham wurde erst kurz vor Beginn der WM in Englands Mittelfeld-Pläne eingefügt. Hätte sich Kalvin Phillips nicht schwer verletzt, wäre der Intrigant von Borussia Dortmund kein Stammspieler für die Mannschaft von Gareth Southgate in Katar gewesen.

Bellingham hat seine Chance mit beiden Händen genutzt, und es ist jetzt unmöglich, eine englische Best-Elf zu ergründen, die den in Birmingham geborenen Youngster nicht enthält.

Bemerkenswert war seine Vielseitigkeit. Er schlägt das Turnier als tief liegender Mittelfeldspieler, der damit beauftragt ist, Declan Rice an der Basis des Mittelfelds zu unterstützen und das Spiel aus der Tiefe zu diktieren. Ein Tor bei seinem WM-Debüt und viel Applaus folgten. Aber seit dieser atemberaubenden Leistung gegen den Iran wurde Bellingham bewegt. Er hat als Box-to-Box-Mittelfeldspieler und gegen Senegal als Nr. 10 gespielt.

Bellinghams Qualität im Ballbesitz, seine Kraft und sein Auge für einen Pass waren sowohl beim Auftakt von Jordan Henderson als auch beim Treffer von Kane entscheidend. Er ist der komplette Mittelfeldspieler. Wen kümmert es, wo er spielt, solange er es tut.

Marokko trägt jetzt die Dose für Afrika

(Bildnachweis: Getty)

Afrika hatte zu Beginn dieses Turniers fünf Mannschaften im Hut – Senegal, Kamerun, Ghana, Tunesien und Marokko. Jetzt bleiben nur noch letztere. Senegal kämpfte gegen England, aber ohne die Schneide von Sadio Mane scheiterten sie schließlich, genau wie andere vor ihnen.

Jetzt wird Marokko darauf abzielen, ein Gesicht für Afrika zu wahren. Sie treffen am Dienstag in ihrem Achtelfinal-Duell auf Spanien, werden aber trotz ihrer bisher fantastischen Defensivbilanz als große Außenseiter für das Duell gelten. Wenn Sie nicht gewinnen, wird keine afrikanische Mannschaft im Viertelfinale auftreten.

Pele bemerkte einmal: „Ein afrikanisches Land wird die Weltmeisterschaft noch vor dem Jahr 2000 gewinnen.“ Es ist jetzt 22 Jahre später, und diese Aussage bleibt ein ferner Traum.