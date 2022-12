Kylian Mbappe erzielte einen beeindruckenden Doppelpack und lieferte auch eine Vorlage, als Frankreich am Sonntagabend Polen mit 3: 1 beiseite drängte und sich damit seinen Platz im Viertelfinale der Weltmeisterschaft im Al Thumama-Stadion sicherte.

Olivier Giroud eröffnete das Tor eine Minute vor der Pause und wurde Frankreichs bester Torschütze aller Zeiten, indem er Thierry Henrys 51 Tore für die Les Blues überholte.

Frankreich hat unter Didier Deschamps nur eines seiner sieben K.-o.-Spiele bei der WM verloren, zuletzt im Viertelfinale 2014 gegen den späteren Sieger Deutschland.

Der Titelverteidiger wartet nun auf den Sieger der Begegnung zwischen England und Senegal.

Polen hingegen hätte in der 38th Minute hatten sie nicht drei glorreiche Chancen innerhalb von 5 Sekunden verschenkt, als Frankreich standhielt.

Piotr Zelinski schmetterte einen donnernden Schuss aus 13 Metern direkt auf den französischen Torhüter Hugo Lloris, bevor sein Anschluss von Linksverteidiger Theo Hernandez geblockt wurde. Raphael Varane klärte dann Jakub Kaminskis Versuch von der Linie, während die Les Blues in der Verteidigung wackelig wirkten.

Giroud bricht den Rekord

Sechs Minuten später eröffnete Giroud den Torschuss des Abends, als er einen sauberen Steilpass von Mabppe in den linken Innenkanal bekam und dann einen ruhigen und souveränen Abschluss am heranstürmenden Wojciech Szczesny vorbei ins polnische Tor schoss.

Der Rückstand auf die halbe Mannschaft schien den Polen das Herz gebrochen zu haben, die nach der Pause kaum mehr ins Spiel kamen. Robert Lewandowski machte vorne eine einsame Figur und der Stürmer von Barcelona musste sich im Mittelfeld fallen lassen, um den Ballbesitz zu unterstützen. Allerdings fehlte den Polen im Angriff der Biss und gefährlich für Lloris im französischen Tor.

Mpabbe übernimmt die Kontrolle

Mbappe erzielte in der 74 das 2:0 für die Franzosenth Minute mit einem Donnerschlag von der Strafraumkante an Szczesny vorbei am kurzen Pfosten. Es war das vierte Tor des PSG-Stars bei der Weltmeisterschaft, und obwohl Frankreich nicht in vollem Gange war, fuhren die Les Blues auf Hochtouren.

Bald stand es 3:0 in der 91st Minute zerschmetterte Mbappe erneut einen Curling in die rechte obere Ecke, sein fünfter in Katar, und der 23-Jährige führt das Feld für den goldenen Schuh an.

Polen holte sich in den letzten Minuten des Spiels einen Trost, als Lewandowski seinen Elfmeter wiederholte, nachdem er den ersten Versuch verfehlt hatte, an Lloris vorbei zum 3:1.

Die Franzosen mussten nie an Schwung zunehmen und brachen kaum ins Schwitzen, um den verbleibenden Mannschaften des Turniers eine Warnmeldung zu senden.

