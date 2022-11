Maybrit Illner: Boris Palmer warnt: „Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft“

Ist sie also zurück: die „German Angst“? Diesmal ganz neu, wie die Angst vor der Inflation, die Angst vor horrenden Heizkosten, die Angst vor dem Geldmangel. Und zu diesen neuen Ängsten, wie immer, die Angst vor den Flüchtlingen. Die Zeiten ändern sich, vielleicht ist ein Wendepunkt eingetreten. Aber die Angst bleibt. Maybrit Illner eröffnet ihren Donnerstags-Talk im ZDF mit dem Wort einer „historischen Winterflucht“ – und trägt sicher nicht zur Beruhigung bei.

Allerdings zerstört sich die Seriosität des öffentlich-rechtlichen Fernsehens von vornherein. Das ZDF zeigt bewegte und bewegende Bilder von Flüchtlingen aus der Ukraine. Und untermalt die Filmschnipsel mit der Schlagermusik „Hereinspatzt“. Das ist nicht einmal böse; Es ist einfach blöd, was sich Illner und ihr Team erlauben.

Das ZDF zeigt Videos von ukrainischen Flüchtlingen – und Popmusik

Das Thema ist ernst. Die Gästeauswahl ist vielversprechend. Und die Positionen können immer wieder überraschen. Carsten Linnemann, immerhin stellvertretender CDU-Vorsitzender, verteidigt den ehemaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder, weil ihm sein Hartz-IV-Prinzip kurz vor der Einführung des Bürgereinkommens gefällt: Fördern und Fordern. Oder nehmen wir Boris Palmer, den wiedergewählten Oberbürgermeister von Tübingen. „Ich bin sehr zurückhaltend, Hauptzeuge von Friedrich Merz zu werden“, sagt er. Um dann straff rechte Positionen zu vertreten.

Für ihn schaffen die Flüchtlinge eine „Ressourcenkonkurrenz um Wohnraum und Kita-Plätze“. Und er bleibt dem Motto treu: „Bei uns entsteht Konkurrenz.“ Ihm gehe es um „Kriegsnothilfe, nicht um Integration von Anfang an“. Praktische Lösungen? Palmer wünscht sich Improvisationstalent. Er nennt es „echte Lösungen“. Ein Beispiel? Ukrainische Kinder müssen nicht in deutschen Kindergärten betreut werden. Die abwartenden Grünen, die ohne Parteiunterstützung wiedergewählt wurden, wünschen sich Kindergruppen, die von ukrainischen Eltern betreut werden, ohne deutsche Erzieher und ohne deutsche Standards. Palmer warnt vor der Gefahr, dass Flüchtlinge aus der Ukraine dauerhaft von staatlicher Unterstützung leben werden: „Das ist nicht gut für unsere Gesellschaft.“

Boris Palmer warnt vor Flüchtlingen aus der Ukraine, die dauerhaft von staatlicher Unterstützung leben

Da steht er dem CDU-Mann Carsten Linnemann sehr nahe. „Wir dürfen uns jetzt nicht überfordern, das ist das Wichtigste“, sagt der stellvertretende Parteivorsitzende. Auch wenn Halloween schon ein paar Tage her ist, bringt Linnemann das Gespenst „Kontrollverlust 2015“ in die Diskussionsshow. Damals war die Zahl der Flüchtlinge so groß, dass kaum jemand wusste, wer mit welcher Erlaubnis nach Deutschland kam. Für Linnemann scheint sich nicht viel geändert zu haben. „Wir brauchen Rechtsstaatlichkeit“, sagt er. Und er fügt hinzu: „Wir sehen sie im Moment nicht.“

Innenminister Faeser geht frontal gegen Boris Palmer vor

SPD-Frau Nancy Faeser tut sich schwer, diese beiden politischen Pole auszubalancieren. Der Innenminister will die Lage beruhigen. „Man sollte nichts als Stimmung ansprechen, was es nicht gibt“, sagt Faeser und warnt davor, „Menschen gegen Menschen auszuspielen“. Sie nimmt Boris Palmer ins Visier: „Es ist unehrlich, den Mangel an Erziehern damit in Verbindung zu bringen.“ Auch der Bundesinnenminister sieht keinen „Pull-Faktor“, der Flüchtlinge besonders nach Deutschland lockt: „Es stimmt einfach nicht, dass die Leute hierher kommen, weil sie mehr Geld bekommen.“ Ihr scheint klar zu sein: „Deutschland ist ein Einwanderungsland.“

Unterstützt wird der SPD-Innenminister vom Migrationsforscher Gerald Knaus. Sie macht deutlich, dass der Aggressor Putin nach seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nun auch den sozialen Frieden in Deutschland angreift. Putin lässt gezielt die Infrastruktur in der Ukraine bombardieren, um weitere Ukrainer in die Flucht zu treiben – und damit Angst in diesem Land zu schüren, die Angst vor den Flüchtlingen. „Es gibt nur einen Fluchtgrund“, erinnert der Migrationsexperte, „das ist Putins Krieg. Putin versucht, mit Terror zu gewinnen. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen.“ Seine Botschaft ist klar: „Wir müssen es schaffen, wir werden es schaffen.“