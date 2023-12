“Maybrit Illner”: Als Esken einen Ahrtal-Vergleich zeeht, zal Merz der Kragen vlak zijn

DDie Duitse burgers zijn zich hun hele leven niet bewust van de huidige politieke situatie en daarom worden ze tijdens hun laatste week in de Bondsdag toegesproken door Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Maar wie beleeft de Ampel den Ausweg vanaf de Krise? Muss an der Schuldenbremse werden geschraapt? Müssen Sozialleistungen waren kürzt? Of is het een kwestie van Neuwahlen?

Deze en meer vragen kunnen gesteld worden als ik tijdens uw verblijf bij uw gasten bij u wil verblijven. Het zijn leden van CDU-partijchef Friedrich Merz, SPD-partijchef Saskia Esken en de Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne). De uitmuntende hoofdredacteur van de wereld, Robin Alexander, en de economische en persoonlijke manager van de federale ministers van Financiën, Lars Feld, waren een succes in de wereld.

Katrin Göring-Eckardt, Friedrich Merz, Maybrit Illner, Saskia Esken, Robin Alexander (van links) en Schalte Lars Feld Quelle: Jule Roehr/ZDF

Dit is het einde van een reeks ideeën – ideeën, die we graag willen uitwerken tot een duurzame oplossing, met als opbrengst 60 miljoen euro uit het klimaat- en transformatiefonds (KTF). Het is ook niet mogelijk dat de 17 miljard euro bij Christian Lindner wordt geschat voor het Federale Huis Halt 2024.

WELT-journalist Robin Alexander en Friedrich Merz waren relatief geïsoleerd. Merz zei: “De staat heeft geen Einnahme-probleem, er is een Ausgabe-probleem. Dat moet in de Regierung eindelijk zijn opgehelderd.’ Met 1000 miljard euro en een stabiele structuur en een federaal gebouw van 450 miljard euro is “de moed klein”, aldus Merz.

“Wat is de kracht achter het regisseren van zo’n drama?” roept Robin Alexander uit

Robin Alexander is daar trots op: “Het plan alleen al zal ons op de een of andere manier helpen geld te besparen. Dat is betere regelgeving en zo sterk.” Ik zou willen zeggen dat Alexander er trots op was deel uit te maken van deze tijd van het jaar en dat hij in januari 2019 onder Angela Merkel ‘groter dan ooit’ was. Gebaseerd op Scholz Versprechen hin, aangezien de Haushaltskrise niet voor de Duitse nieuwe wereld is, zei Alexander dat de rechter Frage: „Als de hele zaak zo ondramatisch is, welke macht kan er dan zijn om zo’n drama te regisseren?“

Eén Frage, de beide Politikerinnen zijn besagter Regierung in der Runde hätten sollen sollen. Maar Göring-Eckardts en Eskens kwamen altijd bij ons op bezoek in Antwerpen.

Er is een oorlog gaande, als Krise geen last heeft van problemen. Als je eenmaal in de koalitiesaus bent getroffen, wed de Raumtemperatur “revorragend” gewesen sein soll, maartete si. Je kunt immers tot het jaar 2024 van tevoren argumenteren. De grote vraag is nu, de man die de KTF nu met Mitteln uit de Haushalt-financieringsmüsse wil.

Maar Friedrich Merz is kritischer over dit laatste: er is helemaal geen steun, omdat de federale regering zo overmeesterd is door de Urteil des BVerfG gewesen-oorlog, ‚aber jetzt haben wir de Donnerstag der drieten Woche danach und die Regierung weiß immer noch nicht , wie sie damit umgehen soll.”

Het is moeilijk om meer te weten te komen over de feestdagen in de Bondsdag en de nacht vóór het einde van het jaar 2023, maar het zal pas aan het einde van het jaar helemaal duidelijk zijn of er over het huis vóór het jaar 2024 zal worden beslist. “Ook lijken ze open te staan ​​voor aanvallen in de coalitie zelf, maar er ontstaan ​​ook grote problemen als ze hier aanwezig zijn”, aldus Merz. Lees hier nu meer over, het Tijdsplan van de Ampel is “duidelijk” en “ambitioniert”. Man, de gelijkspel werd in de daaropvolgende weken opgelost.

Saskia Esken: We hebben onze Gasheizungen gewaardeerd, we hebben op een “wirtschaftlich unvernünftig” manier gehandeld

De grootste ruimte in de Sendung na de Schuldenbremse ein. Friedrich Merz sprak over de dag dat hij daar was en zei: „Als we een intern probleem hebben, kunnen we een probleem niet aan, maar hoeven we ons geen zorgen te maken over de schulden.“

Saskia Esken wachtte daar tot minister-president Daniel Günter (CDU) in Sleeswijk-Holstein arriveerde om de nodige informatie te ontvangen. Merz entgegnete, das sei aufgrund der Sturmflut gewesen, het kleine land in oktober erlitten. Das sei wie der Bund im Ahrtal, verglich Esken.

Dat zei Merz der Kragen: “Met Verlaub sterft Ahrtal sinds 1,6 miljard euro. Dat is wat er gebeurt in de Bundeshaushalt im Vorbeigehen. Zorg ervoor dat u geen melding maakt van de informatie.” Als je het niet erg vindt, laten we zeggen dat dit gewoon de kracht van Merz en Esken is.

Katrin Göring-Eckardt sprak hierover, omdat er door een hervorming van de Schuldenbremse meer krediet voor investeringen moet komen. “De investeringsstatus is gigantisch en we kunnen dit niet blijven doen”, zei hij. Dat is wat Friedrich Merz zei: „De mens kan nooit met Verlaub zeggen, meneer Merz, dat Heizungsgesetz – dat is de juiste weg.“ Mijn vader zou nooit meer schade of verlies van mensenlevens ervaren, en nog steeds de ‘totale schade’ ervaren.

“Frau Göring-Eckart, in Diesem Jahr sind in Deutschland die meisten Gas- und Ölheizungen der letzten Jahrzehnte eingebaut zijn”, zei Merz. Maar laat Saskia Esken alstublieft uw vragen beantwoorden. Als je zegt dat je een lang leven hebt geleid, ben je „wirtschaftlich unvernünftig von den Menschen“ geweest. Wenigstens heeft Katrin Göring-Eckardt noch een paar redenen voor de ontwikkeling van het communicatieproces.

Als het probleem van de transformatie zich voordoet met een deel van de problemen, wordt het probleem van Merz opgelost. Maar die persoon had niet veel moeite voor zijn studenten. Sowehl beim Sondervermögen für die Bundeswehr en beim Solidaritätszuschlag hebben de Ampel-Koalition die Verabredungen met de CDU heeft gebrochen, daar gezegd. “Glauben Sie, diess wer diesem Hintergrund serieus met dieser Koalition über Verabredungen sprechen, die sie danach eeninhalten müssen?”

“Jetzt koop Sie die Menschen nicht für dumm, Frau Esken!”

De Solidaritätszuschlag na Auslaufen im Jahr 2019 weiterzuführen, sei unter Merkel-erfenis, entgegnete Esken. Op de erneut platzte Merz der Kragen: “Koopt u die mensen hier vandaan, Frau Esken!”, stond er. In beide gevallen is het waar dat er gehandeld wordt naar de Entscheidungen der Ampel – “en dat is het resultaat van het nog steeds aansturen van de dagelijkse werkzaamheden.”

Ook meer Subsidies? Dit hangt af van de economische omgeving van de organisatie en het individuele gedrag van Christian Lindners. Het is duidelijk dat ze de regels van de VS zullen volgen, en meer informatie in Duitsland zullen zien: Man brauche „lagere belastingen, lagere arbeidskosten, lagere energiekosten en lagere regelgeving“, zei Feld. Vervolgens werden subsidies toegevoegd aan de erfenis van Steuergutschrift.

De bredere toespraak Merz: Subsidies zijn ook mogelijk in een strategische context, waarin landen door China zullen worden beïnvloed. Dit betekent dat u ook voor uw schulden zult moeten betalen: u zult 22 miljard nieuwe schulden moeten betalen.