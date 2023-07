Maxi Hughes war „absolut am Boden zerstört“, nachdem er seinen IBO-Weltmeistertitel im Leichtgewicht durch eine umstrittene Mehrheitsentscheidung in Oklahoma an den Australier George Kambosos Jr. verloren hatte.

Hughes, der in den zwölf Runden mit seiner Beinarbeit und technischen Leistung beeindruckte, schien mehr als genug getan zu haben, um den Titel zu behalten, den er über zwei Jahre lang innehatte.

Doch zum Unglauben des Yorkshiremans werteten zwei der Kampfrichter Kambosos Jr. nach sechs Runden zum Sieger, was zu Buhrufen im Publikum in der FireLake Arena führte.

„Ich bin absolut am Boden zerstört“, gab Hughes zu. „Niemand dachte, dass ich in Georges Liga spielen sollte.

Bild:

Hughes hatte seine letzten sieben Kämpfe vor dem Duell mit Kambosos Jr. gewonnen





„Heute Abend bin ich gekommen und habe gezeigt, dass ich meine Hand hätte heben sollen. Ich möchte Georges Moment nicht nutzen.“

„Ich habe meine Beinarbeit genutzt, ich habe ihn verfehlen und bezahlen lassen und ich habe die saubereren Schüsse gelandet.“

„Ich möchte nicht wie ein schlechter Verlierer klingen, und ich werde es mir ansehen und bewerten, aber jeder hier weiß jetzt, wer Maxi Hughes ist.“

Die Richter Josef Mason und Gerald Ritter werteten den Kampf mit 117-111 bzw. 115-113 zugunsten von Kambosos Jr., während David Sutherland den Kampf mit einem Unentschieden von 114-114 bewertete.

Hughes, der seine letzten sieben Wettbewerbe gewonnen hatte, verursachte nach einer Reihe von Schüssen in der fünften Runde eine Schnittwunde über dem rechten Auge seines Gegners.

Kambosos Jr., ein ehemaliger vereinter Weltmeister, beschleunigte in den späteren Runden das Tempo, aber es sah so aus, als hätte der 33-Jährige genug getan, um ihn in Schach zu halten.

Die Jury war anderer Meinung – dennoch schloss Kambosos Jr, der nun zum Pflichtherausforderer um den IBF-Titel wird, einen Rückkampf mit Hughes nicht aus.

Bild:

Hughes gewann den IBO-Weltmeistertitel im Leichtgewicht, nachdem er vor zwei Jahren in Leeds Jovanni Straffon besiegt hatte





„Unser nächster Schritt ist der IBF-Weltmeistertitel, also werde ich ihn mir holen, aber er wird wieder auf die Beine kommen“, sagte der Australier. „Er ist ein harter Herausforderer und es war eine Ehre, den Ring mit ihm zu teilen.“

„Wenn sich die Gelegenheit bietet, geben wir ihm einen weiteren Rückkampf. Wir haben den Kampf mit vielen Runden Vorsprung gewonnen, aber das ist kein Nachteil für Maxi Hughes.“

„Er hatte ein paar gute Runden, aber mit ein paar guten Runden gewinnt man keinen Kampf. Das ist der Grund, warum wir ihn ausgewählt haben, er ist eine harte Prüfung.“