Maxi Hughes glaubt, dass George Kambosos Jr. ihn als „Niemand“ gebrandmarkt hat, aber der britische Anwärter plant, seinen Ruf mit einem sensationellen Sieg zu stärken.

Der 33-jährige Mann aus Yorkshire ist voller Selbstvertrauen vor seinem Live-Kampf mit dem ehemaligen vereinten Weltmeister Kambosos in der Firelake Arena in Shawnee, Oklahoma Sky Sports in den frühen Morgenstunden des Sonntags.

Kambosos stellt den bisher größten Kampf seiner Karriere dar, aber Hughes ist eher aufgeregt und entschlossen als entmutigt.

„Ich bin gut gelaunt, fühle mich fit und gesund und genieße es. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, die Reise zu genießen“, sagte Hughes Sky Sports.

Kambosos gab zu, dass er sich nicht mehr hätte anstrengen können, aber der unbestrittene Champion Devin Haney ist „einer der Besten"



„Nicht viele Leute aus Großbritannien kommen nach Amerika, um an einem großen Kampf teilzunehmen, ganz oben auf der Rechnung einer großen Beförderung. Deshalb erinnere ich mich nur daran, jede Minute zu genießen, denn wie wir alle wissen, ist eine Boxkarriere eine kurze Karriere.“

Kambosos kehrt zum ersten Mal seit Oktober wieder in den Ring zurück, als er in Australien seine zweite Niederlage gegen den aktuellen unangefochtenen Leichtgewichts-Champion Devin Haney hinnehmen musste.

Hughes wird in Oklahoma ein Außenseiter sein, will aber für Überraschung sorgen.

„Ich bewundere George für das, was er getan hat, aber mit meiner Erfahrung kann ich darüber hinausschauen“, versicherte Hughes. „Er ist fit, er ist ausdauernd, er wird die ganze Nacht über kommen. Er ist offensichtlich ein großer Name und ich bin wie immer der Außenseiter, was für mich keine Überraschung ist. Es stört mich nicht im Geringsten.“

Als er über seinen Weg bis zu diesem Punkt nachdachte, bezeichnete Hughes seinen Sieg gegen Jono Carroll als einen entscheidenden Moment, der ihn vorwärts trieb. Er sagte: „Ich habe dort den Sieg geholt, und das hat mir einfach gezeigt, dass du kein Beinahe-Mann sein wirst, du hast gerade Jono Carroll geschlagen, der in Amerika um einen Weltmeistertitel gekämpft hat.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Haney zeigte im zweiten Kampf eine überzeugendere Leistung und ließ Kambosos bei der letzten Glocke verletzt und blutig zurück



Nachdem er 2019 seine fünfte Profiniederlage gegen Liam Walsh hinnehmen musste, gewann Hughes seine nächsten sieben Kämpfe in Folge, darunter eine einstimmige Entscheidung über Carroll und zuletzt einen Punktsieg über den ehemaligen Champion Kid Galahad im vergangenen September in Nottingham.

Er beabsichtigt, diesen Lauf fortzusetzen. „Am Kampfabend werden sie eine große Überraschung erleben, denn ich denke, sie haben mich angeschaut und gesagt: ‚Er hat gute Platzierungen, aber er ist niemand‘“, erklärte Hughes.

„(Kambosos) hat eine so große Anhängerschaft, er hat bei Top Rank unterschrieben, er ist ein guter Redner. Ich bin froh, einfach der bescheidene, ruhige Typ zu sein. Wenn ich dann am Kampfabend meine Chance bekomme, schalte sie ein und verweise ihn in seine Schranken.“

„Ich genieße diese Möglichkeiten und ich liebe es, das zu tun.“

Der Kampf mit „Ferocious“ ist ein Kampf um den IBF-Weltmeistertitel. Sollte er siegreich sein, könnte für Hughes als nächstes der Kampf um eine Weltmeisterschaft in Sicht sein. Auf diesem Niveau will er sich beweisen.

Haney besiegte Kambosos und wurde unangefochtener Leichtgewichts-Champion



Haney besiegte Kambosos und wurde unangefochtener Leichtgewichts-Champion



„Ich komme nur aus einem kleinen Dorf im Vereinigten Königreich. Ich bin nicht der Frechste, ich habe nicht viele Anhänger. Ich bin der IBO-Champion. Bei der WBC und der IBF bin ich hoch genug eingestuft. Ihrer Meinung nach bin ich ein glaubwürdiger Gegner, gegen den er antreten kann“, erklärte er.

Für junge Kämpfer hatte Hughes einige wertvolle Ratschläge, die ihn seiner Meinung nach zu dem Kämpfer gemacht haben, der er heute ist. Er sagte: „Versuchen Sie nicht, auf 20:0 oder 30:0 zu kommen, ohne jemanden zu boxen. Es ist besser, wenn Sie richtige Kämpfe haben, Sie werden sich besser fühlen, Sie werden mehr lernen. Und wenn Ihre Karriere zu Ende ist, können Sie zurückblicken und sagen: ‚Ich habe gegen jeden gekämpft, den sie mir vorgesetzt haben, ich bin niemandem ausgewichen, ich war bereit, es mit allen Herausforderern aufzunehmen‘. Das ist befriedigender.“

Diese Einstellung hat Hughes weiter gebracht, als viele für möglich gehalten hätten.

Er will endlich auf der Weltbühne für Furore sorgen, während Kambosos seinen Platz an der Spitze der Liga zurückerobern will. Beide Männer müssen in diesem Kampf einiges beweisen.

