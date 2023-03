F1-seizoen begint in Bahrein te midden van controverse Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Het nieuwe Formule 1-seizoen begon met de gebruikelijke opwinding rond het grootste en brutaalste circus van de autosport. Aston Martin was zo snel als iedereen dacht dat ze zouden kunnen zijn, het geluk van Charles Leclerc blijft slecht en Red Bull die een-twee afwerkt, voorspelt niet veel goeds voor potentiële uitdagers.

Maar achter de rode lichten en het versleten grijze asfalt van het Bahrain International Circuit, schuilt een storm van vragen over de keuze van de racelocaties van de F1 in een tijd waarin de populariteit van de sport blijft groeien.

Dit seizoen heeft de Formule 1 zijn grootste schema ooit, met 23 races op de kalender. Met traditionele circuits zoals Monaco die onder vuur komen te liggen vanwege hun gebrek aan opwinding op de racedag, halen nieuwe races de krantenkoppen.

Teams zullen voor het eerst in een van de drie bezoeken aan Amerika racen in Las Vegas, VS en zullen na Bahrein ook Saudi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi bezoeken.

Voorafgaand aan de seizoensopener in Bahrein riep de internationale ngo Human Rights Watch de Formule 1 op om een ​​mensenrechtenbeleid te implementeren, zonder dat de sport geen echte verandering veroorzaakte, maar eerder medeplichtig was aan sportwassen. De ngo zei verder dat de autoriteiten van Bahrein een lange staat van dienst hebben op het gebied van ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder oneerlijke parlementsverkiezingen en rechtszaken.

Naderhand onthulde Sayed Ahmed AlWadaei, hoofd Advocacy bij het Bahreinse Instituut voor Rechten en Democratie (BIRD), dat de politie van Bahrein vier personen had gearresteerd wegens het organiseren van een protest buiten de Grand Prix.

Verontruste geschiedenis

Al in 2012 eisten demonstranten in het land hervormingen en de annulering van de race. Destijds zei het toenmalige hoofd van het bureau voor buitenlandse betrekkingen van het Bahreinse Centrum voor Mensenrechten, Maryam al-Khawaja, tegen DW: “Het harde optreden is harder geworden vanwege de F1, dus gedeeltelijk geven we hen de schuld van de verwondingen en arrestaties. .. We hebben berichten ontvangen dat jonge jongens zijn gearresteerd en gemarteld in de gevangenis, sommigen nog maar 17 jaar oud. Dus we leggen het zeker op de schouders van Ecclestone en F1.

De protesten waren in 2013 net zo hevig in het land en in 2015 zei de F1 dat het zijn inzet voor de mensenrechten zou “versterken” voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein.

Na de succesvolle overname van Premier League-club Newcastle door het Saudi Public Investment Fund (PIF) eind 2021, mensenrechtenschendingen op het WK 2022 in Qatar en recentelijk Premier League-club Manchester United onderwerp van een bod van Qatarese elite Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, een andere belangrijke sport die hun partnerschap met het Midden-Oosten verdiept, is een teken des tijds.

De Formule 1 heeft al banden met het Midden-Oosten in 1978, toen luchtvaartmaatschappij Saudia Williams sponsorde, maar de eerste race in de regio was in 2004 in Bahrein. In 2020 kondigde de Saoedische oliegigant Aramco een wereldwijd partnerschap aan met de Formule 1, die ook sponsort het Aston Martin-team.

Niet over het geld

Vier races in de regio is echter een groot statement, maar de CEO van de Formule 1, Stefano Domenicali, vertelde onlangs aan “The Guardian” dat de opmerkelijke kracht van de sport betekende dat het niet alleen om het geld ging, maar dat ze “het ergens anders heen konden brengen vanwege de vraag”. De Italiaan voegde eraan toe dat hij gelooft dat de sport meer verandering teweeg kan brengen door in deze landen te zijn in plaats van ze te vermijden.

De kritiek zal het hele seizoen aanhouden, misschien zelfs vanuit de pitlane. Ondanks een FIA-richtlijn (International Automobile Federation) in december 2022, waarin stond dat coureurs geen “politieke uitspraken” mochten doen, zeiden de meeste coureurs dat ze het streven van de sport naar politieke neutraliteit zouden negeren.

Lewis Hamilton heeft herhaaldelijk gezegd dat hij vindt dat de F1 een verantwoordelijkheid heeft om het bewustzijn van problemen in de landen die het bezoekt te vergroten. In november 2021 zei Hamilton voorafgaand aan de race van dat seizoen in Qatar: “Deze plaatsen moeten nauwkeurig worden bekeken. Gelijke rechten zijn een serieus probleem … Als we naar deze plaatsen komen, moeten we de situatie onder de aandacht brengen.”

In Bahrein dit seizoen droeg Hamilton zowel tijdens de training als tijdens de race een helm versierd met een regenboog ter ondersteuning van de LGBTQ-gemeenschap in de regio.

En zo begint er weer een F1-seizoen, maar naast de posities en podia ligt een achtergrond waar de sport mee te kampen heeft.

Bewerkt door: Jenipher Camino Gonzalez