Max Verstappen will beim Großen Preis von Japan die zweite Meisterschaft gewinnen, wobei Charles Leclerc und Sergio Perez ein undenkbares Comeback brauchen, das die Leistung von James Hunt übertreffen würde

Max Verstappen verpasste die Chance, seine zweite F1-Fahrermeisterschaft zu gewinnen, nachdem er beim Großen Preis von Singapur Achter geworden war.

Obwohl der Red Bull-Fahrer an diesem Wochenende eine weitere Gelegenheit hat, zwei aufeinanderfolgende Titel zu holen, wenn die Startaufstellung nach Japan führt.

Max Verstappen kann am Sonntag vier Rennen vor Schluss den F1-Titel gewinnen

Die Führung des Niederländers ist so souverän, dass ihn nur Charles Leclerc von Ferrari und sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez theoretisch bei fünf verbleibenden Rennen der Saison schlagen können.

Verstappen führt derzeit die Fahrerwertung mit 341 Punkten an – 104 Punkte vor Leclerc auf dem zweiten Platz und zwei weitere vor Perez.

Noch nie hat ein Fahrer in dieser Phase der Saison einen so souveränen Vorsprung verspielt, mit der Wahrscheinlichkeit, dass Verstappen in Japan alles gewinnt.

Aber was sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie er das tun kann?

Und kann eines der größten Titel-Comebacks der Formel-1-Geschichte seinen Konkurrenten einen Hoffnungsschimmer geben? talkSPORT.com wirft einen Blick darauf…

Getty Leclerc ist einer von nur zwei Fahrern, die Verstappen theoretisch noch um den Titel schlagen können

F1-Titelpermutationen: Wenn Verstappen als Erster ins Ziel kommt

Verstappen muss nach dem Rennen in Suzuka 112 Punkte Vorsprung auf seinen nächsten Konkurrenten in der Gesamtwertung haben, um die Meisterschaft zu gewinnen.

Damit wäre er nach Michael Schumacher (2001/2004) und Sebastian Vettel (2011) erst der dritte Fahrer überhaupt, der den Titel bei noch vier Saisonrennen holt.

Wenn Verstappen am nächsten Wochenende als Erster die Zielflagge überquert, wird er erneut zum Champion gekrönt, wenn Leclerc niedriger als Zweiter wird.

Sollte der 25-Jährige jedoch neben seinem Sieg auch die schnellste Runde fahren, behält er seinen Titel unabhängig vom Ergebnis des Ferrari-Stars.

Inklusive Japan gibt es maximal 138 Punkte zu gewinnen, wenn man die 26 für Rennsiege mit dem schnellsten Rundenbonus berücksichtigt – sowie die zusätzlichen acht für den Sieg im Sprintrennen im nächsten Monat beim Großen Preis von Brasilien.

Leclerc liegt auch bei den Rennsiegen mit 11: 3 hinter Verstappen zurück, was bedeutet, dass er den Titel nicht gewinnen würde, wenn er die Saison mit Punkten beenden würde.

Der Monegasse und Perez können den Meisterschaftskampf jeweils mindestens eine weitere Woche bis zu den USA am Laufen halten, wenn sie vor Verstappen ins Ziel kommen.

Verstappen würde es auch tun, wenn er außerhalb der Top 6 landete nicht geben ihm den magischen Vorsprung von 112 Punkten auf Leclerc, den er braucht, um in Japan zu gewinnen.

Größte Titel-Comebacks in der F1-Geschichte John Surtees 1964: 20 Punkte Rückstand bei fünf Rennen vor Schluss (Punktesystem: 9-6-4-3-2-1) James Hunt 1976: 17 Punkte Rückstand drei Rennen vor Schluss (Punktesystem: 9-6-4-3-2-1) Nelson Piquet 1983: 14 Punkte Rückstand drei Rennen vor Schluss (Punktesystem: 9-6-4-3-2-1) Alain Prost 1986: 11 Punkte Rückstand zwei Rennen vor Schluss (Punktesystem: 9-6-4-3-2-1) Kimi Räikkönen 2007: 17 Punkte Rückstand zwei Rennen vor Schluss (Punktesystem: 10-8-6-5-4-3-2-1) Sebastian Vettel 2010: 31 Punkte Rückstand bei sechs ausstehenden Rennen (Punktesystem: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1)

F1-Titelpermutationen: Wenn Verstappen Zweiter bis Sechster wird

Ohne den Rennsieg in Suzuka zu holen, braucht Verstappen mindestens acht Punkte mehr als Leclerc und nur sechs mehr als Perez.