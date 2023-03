CNN





Max Verstappen verzekerde zich van de pole position voor de seizoensopenende Grand Prix van Bahrein op zaterdag, waarmee hij zijn poging om voor de derde keer op rij de wereldtitel op de best mogelijke manier te behalen, begon.

Hij zal de Grand Prix van zondag vooraan op de grid starten, een plaats voor zijn teamgenoot Sergio Perez, die een Red Bull een-twee voltooide. Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari starten respectievelijk op de tweede startrij als derde en vierde.

De indrukwekkende vijfde plaats van Fernando Alonso in zijn eerste kwalificatiesessie voor Aston Martin verergerde de aanhoudende problemen van Mercedes nog, met George Russell en Lewis Hamilton die wegkwijnden op respectievelijk P6 en P7.

“Het was een beetje een moeilijke start van het weekend en vandaag kon ik mijn ritme niet vinden, maar in de kwalificatie zijn we erin geslaagd om de beste stukken samen te voegen en natuurlijk erg blij om op pole te staan”, zei Verstappen tegen de BBC.

“Het is geweldig en ik kijk uit naar morgen.”

“Ik was eigenlijk positief verrast dat ik op pole stond na de worstelingen die ik in de training had. Dat is positief en onze raceauto is beter.”

Verstappen was tijdens de training van vrijdag uit het tempo verschenen toen een zinderend optreden van Alonso in de nieuwe auto van Aston Martin de Nederlander ervan weerhield de snelste rondetijd neer te zetten.

Ferrari voerde het klassement aan in de eerste twee kwalificatierondes, waarbij eerst Sainz en daarna Leclerc de snelste tijden neerzetten, voordat Verstappen de snelste tijd neerzette in Q3 en zijn geloofsbrieven als de favoriet van dit jaar onderstreepte.

Ondertussen bleef Hamilton optimistisch over de prestaties van zijn auto, ondanks de zevende kwalificatie na een moeilijk 2022.

“Ik ging met een heel open geest naar binnen”, vertelde hij aan Sky Sports. “Toen we vanmorgen wakker werden met de gedachte dat we een stuk verder achter zouden liggen, was het geweldig dat we Q3 bereikten.

“Toen we bij de kwalificatie kwamen, voelde de auto gewoon niet levend. Het voelde echt gemiddeld. De richting die ik opga met mijn set-up, hoop ik, werkt beter voor morgen, maar het maakte het een beetje moeilijk voor de kwalificatie.

“Het is geen onmogelijke berg om te beklimmen, en die kloof kunnen we zeker dichten. We moeten ons gewoon concentreren.”