Der niederländische Rennfahrer Max Verstappen von Red Bull stellte am Sonntag mit seinem zehnten Sieg in Folge beim Großen Preis von Italien in Monza einen Rekord für die meisten Formel-1-Siege in Folge auf.

„Ich hätte nie geglaubt, dass es (zehn Siege in Folge) möglich wäre, aber wir mussten heute daran arbeiten, also hat das Spaß gemacht“, sagte Verstappen.

Verstappen begann seine Siegesserie am 7. Mai beim Grand Prix von Miami.

Seitdem hat er 12 der 14 Rennen dieser Saison gewonnen und ist damit auf dem besten Weg, die dritte Meisterschaft in Folge zu gewinnen und den Rekord von 15 Siegen in einer einzigen Saison zu brechen, den er letztes Jahr aufgestellt hatte.

Wie es passiert ist

Verstappen startete als Zweiter hinter Sainz, doch in Runde 15 überholte er ihn und von da an konnte, wie auch im Rest der Saison, niemand mehr mit dem Tempo des Red Bull mithalten.

Der 25-Jährige baute seinen ohnehin schon souveränen Vorsprung in der Meisterschaft weiter auf 145 Punkte aus.

Max Verstappen hat 10 F1-Rennen in Folge gewonnen Bild: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Verstappens Teamkollege, der Mexikaner Sergio Perez, wurde Zweiter. Der aus Spanien stammende Ferrari-Fahrer Carlos Sainz belegte den dritten Platz.

Das Red-Bull-Team dominierte diese Saison: Verstappen gewann zwölf Rennen und Perez zwei.

Am vergangenen Wochenende stellte er Sebastian Vettels Rekord von neun Siegen in Folge beim Großen Preis der Niederlande ein. Der ehemalige deutsche Fahrer, der auch für Red Bull fuhr, gewann alle letzten neun Rennen des Jahres 2013.

„Ich musste mir einfach meinen Moment aussuchen“

Der Sieger des Großen Preises von Italien betonte, dass es ein schwieriger Sieg gewesen sei.

„Es war so schwer, näher heranzukommen und in Kurve 1 voranzukommen, ich musste (Sainz) zu einem Fehler zwingen. Ich habe versucht, geduldig zu bleiben, es ist ein langes Rennen und ich musste mir einfach meinen Moment aussuchen“, sagte Verstappen.

Auch Perez sprach von einem harten Rennen.

„Um Charles (Leclerc) und dann Carlos zu überholen, musste ich alle meine Reifen nutzen. Ich fühle mich im Auto viel wohler, daher denke ich, dass wir in den nächsten Rennen meine beste Form sehen werden“, sagte Perez.

Sainz und der monegassische Fahrer Charles Leclerc, ebenfalls Ferrari, lieferten sich in den letzten Runden des Rennens ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

„Es kann nicht härter werden als heute. Hartes Rennen, es ist immer eine Freude, gegen Charles anzutreten, wenn wir die Chance dazu hatten. Wir hatten da draußen Spaß“, sagte Sainz nach dem Gewinn von Bronze und ließ Leclerc auf dem vierten Platz zurück.

sdi/lo (AFP, AP, dpa, Reuters)