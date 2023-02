Max Verstappen sagt, dass Lewis Hamilton, viele Fahrer, den dritten Titel in Folge in der Formel 1 2023 verhindern können

„Er war einer der größten Fahrer aller Zeiten im Sport, also kann er mit Sicherheit wieder um den Titel kämpfen, wenn er das Auto dafür hat“, sagt Max Verstappen über Lewis Hamilton; Red Bull hat am Freitag das RB19-Auto vorgestellt und die Motorenpartnerschaft mit Ford ab 2026 bekannt gegeben

Max Verstappen glaubt, dass Lewis Hamilton in der Mischung sein kann, um die Fahrermeisterschaft 2023 zu gewinnen, wenn er ein Auto hat, das gut genug ist.

Max Verstappen besteht darauf, dass Lewis Hamilton einer von vielen Fahrern ist, die ihn dieses Jahr um den Formel-1-Titel herausfordern könnten, und hat seine Unterstützung für die neu angekündigte Allianz von Red Bull mit dem US-Autogiganten Ford signalisiert.

Red Bull ließ seine Muskeln von der Dominanz der letztjährigen Meisterschaften spielen und startete seine Saison 2023 stilvoll mit einem glitzernden Start in New York am Freitag, als sie ihr RB19-Auto debütierten – das wenig überraschend dem letztjährigen sehr ähnlich sah – und einen Mega-Motor ankündigten Deal mit Ford für 2026.

Verstappen führte Red Bull an, indem er in der vergangenen Saison einen Rekord von 15 von 22 Rennen gewann, obwohl der jetzt zweifache Weltmeister ein Jahr nach Beginn der F1-Regelrevolution eine wettbewerbsfähigere Kampagne erwartet.

Der Holländer, im exklusiven Gespräch mit Sky Sports News in New Yorkhob den ehemaligen Rivalen Hamilton – der 2022 mit Mercedes zu kämpfen hatte – sowie jüngere Titelanwärter als Bedrohungen in diesem Jahr hervor.

„Er war einer der größten Fahrer aller Zeiten im Sport, also kann er mit Sicherheit wieder um den Titel kämpfen, wenn er das Auto dafür hat“, sagte Verstappen über Hamilton.

Er fügte hinzu: „Aber das gilt auch für George [Russell, Hamilton’s team-mate]. es ist das gleiche für Charles [Leclerc, Ferrari]das gilt auch für Lando [Norris, McLaren] – Wenn Sie ihnen das Auto geben, mit dem sie die Meisterschaft gewinnen können, können sie es.

„Aber es geht auch darum, wenn man das Auto hat, dann kommt der Druck, man kann sich keine großen Fehler leisten.

„Das ist ein etwas anderer Druck, den Sie haben, aber ich bin zuversichtlich, dass, sobald diese Jungs auf eine solche Rolle kommen, alles möglich ist, sie alle haben Talent dafür.“

Verstappen, dessen Red-Bull-Team in diesem Jahr eine Kostenbegrenzungsstrafe aufgrund einer Zeitverkürzung im Windkanal erhalten hat, betonte auch, dass eine dritte Meisterschaft in Folge keine sichere Sache sei.

„Du versuchst immer, es zu versuchen, aber ich weiß nicht, ob wir gut genug sein werden“, sagte er Craig Slater von Sky Sports News.

„Natürlich glauben wir als Team, dass wir das sind, wir sind sehr motiviert, wir haben ein sehr starkes Jahr hinter uns und arbeiten mit Hochdruck daran, das zu erreichen.“

Verstappen unterstützt die Mega-Ford-Allianz von Red Bull

Bei der Einführung von Red Bull versprach das Team den Fans auch die Möglichkeit, ihre eigene Lackierung für die US-Rennen in Miami, Austin und Las Vegas in diesem Jahr zu entwerfen, und bestätigte eine große Partnerschaft mit Ford.

Red Bull Power Trains und Ford, die zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder in die F1 zurückkehren, werden zusammenarbeiten, um die Motoren von Red Bull und AlphaTauri für die neuen Vorschriften im Jahr 2026 zu entwickeln.

Verstappen ist kein Unbekannter in Bezug auf Motorendeals bei Red Bull – nachdem er gesehen hat, wie das Team mit Renault kämpfte, bevor er den inspirierten Wechsel zu Honda vollzog – und unterstützt den Ford-Deal voll und ganz.

„Ich habe zweimal unterschrieben, ohne wirklich genau zu wissen, was in Bezug auf die Motoren auf mich zukommt, und die Leute sagten, das sei vielleicht eine verrückte Sache“, sagte Verstappen, der mindestens bis zum Ende der Saison 2028 an Red Bull gebunden ist.

„Ich habe an das Projekt geglaubt und daran geglaubt, dass alle Beteiligten die richtigen Entscheidungen für das Team treffen würden.

„Der erste, den sie mit Honda gemacht haben, ich denke, das hat wirklich gut geklappt, und jetzt für die Zukunft ist dies der nächste Schritt – Ford im Jahr 2026 – und ich glaube daran.

„Wenn wir alle daran glauben, bin ich sicher, dass wir etwas wirklich Cooles schaffen können.“

Ricciardo inspiriert von Messi und Djokovic

Daniel Ricciardo kehrt als dritter Fahrer für 2023 zu Red Bull zurück

Daniel Ricciardo hat die Fahrerränge des Teams interessanter gemacht, indem er vor einer geplanten Rückkehr in die Formel 1 als dritter Fahrer wieder dazugekommen ist.

Der 33-Jährige, der zuletzt für McLaren Rennen gefahren ist, sagt, er sei inspiriert von Leuten wie Lionel Messi und Novak Djokovic, die noch bis weit in die Dreißiger große Trophäen gewinnen.

„Ich habe einige der Dinge gelesen, die Nico Hülkenberg in der Freizeit gesagt hat, und Sie haben gesehen, wie gut es für ihn war. Sie haben gesehen, dass Timo Glock auch nach einiger Zeit ohne F1-Platz eine ziemlich phänomenale Saison hatte“, sagte der Australier.

„Als ich jünger war, war ich immer so gehetzt, als ich sagte: ‚Ich muss Weltmeister werden wissen, wenn dieser Wunsch da ist, werde ich die Arbeit hineinstecken und es möglich machen.

„Ich verstehe mich gut mit Max und Checo [Sergio Perez] Also werde ich einfach dieser Lichtstrahl im Raum sein und helfen, wenn ich kann.“

Eine geschäftige Einführungssaison hat begonnen und Sie können die Enthüllung der Williams-Lackierung am Montag, dem 6. Februar, live auf Sky Sports F1 verfolgen. Ebenfalls live auf Sky Sports F1 sind die Tests vor der Saison (23. bis 25. Februar) und die gesamte Saison 2023.