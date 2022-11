Max Verstappen hat mit dem Sturz von Lewis Hamilton „eine Grenze gezogen“, da er ihn als „größere Bedrohung“ als Charles Leclerc ansieht, da der Mercedes-Turnaround zeigt, dass die Rivalität der epischen Formel 1 wieder entfacht werden könnte

Max Verstappen hat mit seiner Kollision mit Lewis Hamilton beim Großen Preis von Brasilien „eine Grenze gezogen“, bevor ihre Rivalität im nächsten Jahr möglicherweise wieder aufgenommen wird.

Das sagt Hamiltons ehemaliger Teamkollege Heikki Kovalainen, der einer von vielen war, die nicht überrascht waren, als die beiden sich erneut verhedderten.

Getty Images – Getty Verstappen und Hamilton nahmen sich in Brasilien wieder gegenseitig die Karosserie ab

Getty Und Verstappen könnte eine Nachricht gesendet haben

Hamilton und Verstappen veranstalteten 2021 einen der großen Titelkämpfe der Formel 1, bei denen sie Rad an Rad bei einer beispiellosen Anzahl von Gelegenheiten zusammenkamen, die oft im Kies endeten.

Da Mercedes in diesem Jahr weit vom Tempo abgekommen war, konnten die beiden nicht mithalten, aber Red Bull traf in Sao Paulo auf sein Match, wobei George Russell einen Doppelsieg für die Silberpfeile anführte.

Hamilton hätte derjenige sein können, der seinen und Mercedes den ersten Saisonsieg holte, aber ihm wurde in Runde sieben nicht geholfen, als er und Verstappen 2022 zum ersten Mal kollidierten und beide Autos beschädigten.

Weltmeister Verstappen erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe für seinen Anteil am Vorfall in Kurve zwei, aber es könnte eine kalkulierte Entscheidung gewesen sein, wie der ehemalige McLaren-Fahrer Kovalainen gegenüber talkSPORT sagte.

„Es sah so aus, als wollte keiner der Fahrer die Kurve aufgeben, aber es ist schwer zu sagen, weil sie dieses Jahr nicht so viel Rennen gefahren sind“, begann er.

„Anfang letzten Jahres kam es zwar zu Zusammenstößen, aber oft war es Lewis, der einen Rückzieher machte, und dann fuhr Max ziemlich rücksichtslos bis Silverstone, als Lewis in der ersten Runde nicht ausstieg.

f1 In Silverstone 2021 hörte Hamilton auf, sich mit Verstappen zurückzuziehen, und der Niederländer kam schlechter weg

„Ich denke, das war eine bewusste Entscheidung – nicht zu stürzen – aber wenn es einen Rad-an-Rad-Moment gäbe, würde er den ganzen Weg gehen.

„Ich habe nicht mit Lewis darüber gesprochen und ich glaube nicht, dass er es zugeben würde, aber ich denke, er hat in Silverstone entschieden, dass es genug war, die Kollisionen zu vermeiden, um die Max gebeten hatte, und er dachte, diesmal würden wir ‚ Ich werde eine Linie ziehen.

„Dieses Jahr gab es keine Kämpfe mit dem Mercedes zu weit hinten, aber es sah so aus, als hätte Lewis die gleiche Denkweise, dass er sich nicht von Max zurückziehen wird, aber wir müssen ein bisschen mehr davon sehen, um zu verstehen, wie es entfaltet sich alles.“

Da Mercedes in dieser Saison vom Tempo abgekommen war, war Verstappens Titelrivale in der ersten Saisonhälfte Ferraris Charles Leclerc, wobei sich die beiden im Rad-an-Rad-Rennen gegenseitig viel Platz einräumten.

Aber Kovalainen ist der Meinung, dass dies weniger mit Respekt zu tun hat als mit Leclercs Statur im Vergleich zu Hamiltons.

Getty Leclerc und Verstappen waren zu Beginn der Saison sehr großzügig

AFP Aber alles ändert sich, sobald die Rivalen von 2021 zusammengestellt sind

„Ich kann einfach nicht anders, als zu glauben, dass Max das Gefühl hat, dass Charles nicht so gefährlich ist wie Lewis“, sagte der Finne.

„Da Mercedes sein Auto wieder zusammenbaut und Lewis sich wieder dem Kampf anschließt, hat Max vielleicht das Gefühl, dass er mit Lewis stärker die Grenze ziehen muss, und Lewis ist bereit für diesen Kampf und auch bereit, eine Grenze zu ziehen.

„Ich habe das Gefühl, so wie Max gegen Charles und andere Fahrer fährt, hat er das Gefühl, dass er eine Kurve verlieren und trotzdem den Krieg gewinnen kann, er kann sie später zurückbekommen.

„Aber vielleicht weiß er bei Lewis, dass Lewis das gewisse Extra hat, das andere Fahrer vielleicht nicht haben, und wenn er Lewis diesen kleinen Freiraum gibt und ihn weitermachen lässt, sieht er ihn am Ende vielleicht nicht mehr auf der Gewichtsskala des Rennens.

„Lewis kann so schnell sein, dass er, sobald er in Schwung kommt, sieben Rennen in Folge gewinnen kann und niemand ihn aufhalten kann, während andere Fahrer das nicht können.“

Getty Verstappen weiß, dass Hamilton, sobald er weg ist, für immer weg ist

Nach dem epischen Titelkampf im letzten Jahr gab es dieses Jahr große Hoffnungen auf das zweite Kapitel, aber Mercedes schaffte es nicht, sich mit den neuen Vorschriften der F1 auseinanderzusetzen, und Red Bull hat sie genagelt.

In den letzten Rennen hat die von Toto Wolff geführte Mannschaft jedoch die Lücke geschlossen, und die Erwartungen steigen, dass im nächsten Jahr Hamilton gegen Verstappen Teil zwei sein könnte.

Kovalainen war von den Verbesserungen von Mercedes beeindruckt und hofft auf eine Titelherausforderung, aber das ist mit einem Vorbehalt verbunden.

Er erklärte: „Meiner Meinung nach liegt Mercedes zu weit zurück und nächstes Jahr wird es keine Team- oder Fahrerkombination geben, die mit Red Bull mithalten kann [in 2023]ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand sie nächstes Jahr ernsthaft herausfordern könnte.

„Aber seit dem US-Grand-Prix war das Mercedes-Auto stark und in Abu Dhabi wird es super interessant sein, auf einer normalen Strecke zu sehen, wie sie abschneiden.

Getty Hamilton ist zurück in einem siegreichen Auto und 2023 könnte episch werden

„Ich ändere meine Ansicht noch nicht, aber ich überlege, vielleicht meine Ansicht zu ändern. Die letzten drei Rennen, die ich gesehen habe, haben eine ziemlich beeindruckende Wende erlebt.

„Selbst wenn Mercedes ihre aerodynamischen Probleme beheben kann und hat, habe ich das Gefühl, dass sie mit der Motorleistung im Stich gelassen werden.

„Als ich dort war, hieß es im Fahrerlager, dass Mercedes in seiner Antriebseinheit verloren hat, indem es sich auf die Verbrennungsseite und nicht auf die Energiebereitstellung konzentriert hat, und ich denke, das wäre ein längerfristiges Projekt, das umgedreht und repariert werden müsste.

„Ich habe das Gefühl, dass er nach dem Gespräch mit Lewis dieses Team umdrehen möchte, um seiner Karriere einen weiteren Erfolg hinzuzufügen, um ein Team zu führen und zurück zu den Siegen zu führen. Er sieht es als eine weitere Gelegenheit.“