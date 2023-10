Schweißgebadet warf sich Formel-1-Eingefleischter Max Verstappen nach seinem 50. Karrieresieg in seine übliche Siegespose. Nach einem spannenden Dreikampf und einigen Bremsproblemen holte der Weltmeister am Sonntag beim Großen Preis der USA in Austin seinen 15. Saisonsieg und setzte seine Rekordjagd fort. Damit egalisierte der Red-Bull-Star seinen Saisonrekord aus dem Vorjahr und kann diesen in den verbleibenden vier Rennen noch weiter verbessern. „Ich bin natürlich sehr stolz und werde auf weitere Siege drängen“, sagte Verstappen.

Der 26-Jährige schaffte es nur mit einem Vorsprung von 2,2 Sekunden vor dem heranstürmenden Lewis Hamilton im Mercedes ins Ziel. „Max war einfach fehlerfrei, aber wir hätten sie einholen können, wenn es ein paar Runden länger gedauert hätte“, sagte Hamilton, der nach dem Rennen daraufhin disqualifiziert wurde. Als Grund nannten die Rennkommissare einen nicht konformen Unterboden am Mercedes des Briten. Damit rückte McLaren-Pilot Lando Norris auf den zweiten Platz vor. Dritter wurde Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der Sechster wurde, wurde wegen einer unregelmäßigen Bodenplatte aus der Ergebnisliste gestrichen.

Verstappen, der von Platz sechs gestartet war, baute mit seinem dritten Texas-Sieg in Folge seinen ohnehin schon riesigen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Am Ende des Jahres wird der Niederländer wohl den größten Vorsprung in der Formel-1-Geschichte haben. Auch den Rekord für die meisten Führungsrunden pro Saison steigerte Verstappen weiter.

Hülkenberg bleibt erneut ohne Punkt

Haas-Pilot Nico Hülkenberg blieb erneut ohne Punkt. Trotz eines großen Update-Pakets an seinem Rennwagen musste sich der Rheinländer nach den beiden Disqualifikationen mit dem 11. Platz begnügen.

Nach dem farbenfrohen Gastauftritt in Miami im Mai war Texas die zweite USA-Reise der Formel 1 in diesem Jahr. Besonders wichtig für die boomende Rennserie ist der riesige US-Markt. 432.000 Zuschauer zählten die Streckenbetreiber am Wochenende auf dem Circuit of the Americas, der 2012 seine Grand-Prix-Premiere feierte. Austin hat sich seitdem fest im Kalender etabliert. Nach Miami wird es im November auch in Las Vegas ein glanzvolles Event geben.

Prinz Harry strahlte in Austin königlichen Glanz aus, als er als Gast in der Mercedes-Box einen wenig aufregenden Start hinlegte. Norris schnitt in seinem 100. Formel-1-Rennen besser ab als Leclerc im Ferrari, der seine Pole-Position erst in der ersten Kurve verteidigen konnte. Hinter ihm verdrängte Scuderia-Pilot Carlos Sainz Hamilton zunächst vom dritten Platz.

Fahrfehler kosteten Verstappen den ersten Platz in der Qualifikation

Auch Verstappen machte sofort eine Position gut. Der Champion hatte sich durch einen Fahrfehler im Qualifying den Spitzenplatz geraubt. Weil er kurzzeitig von der Strecke abkam, kassierten die Rennkommissare seine Bestzeit. Verstappen musste vom sechsten Platz starten, hatte es aber nach fünf Runden bereits auf den vierten Platz geschafft. „Solange wir in der letzten Runde vorne liegen, reicht es“, sagte der 26-Jährige kurz vor dem Einsteigen ins TV-Mikrofon.

Verstappen hatte bereits am Samstag bewiesen, dass sein Hunger nach Siegen auch nach dem Gewinn seines dritten Titels vor zwei Wochen in Katar noch lange nicht gestillt ist. Der Red-Bull-Star setzte sich im fünften Sprint der Saison souverän gegen alle durch und sicherte sich seinen dritten Erfolg in diesem verkürzten Rennformat in diesem Jahr.

Auch sein früherer Erzrivale Hamilton war auf einer seiner Lieblingsstrecken gut unterwegs und ließ die beiden Ferraris von Sainz und Leclerc schnell hinter sich. Die neuen Komponenten an seinem Mercedes zeigten den gewünschten Effekt. Jetzt lag nur noch Norris vor dem Rekordweltmeister, der Zehntel um Zehntel näher an den jungen McLaren-Star herankam.

Hamilton mit einer starken Leistung

Mittlerweile hatte sich Verstappen mit einem harten Manöver an Leclerc vorbeigeschoben, wenig später drehte er sich zum Reifenwechsel um. Dies markierte den Beginn des taktischen Spiels. Auch Norris kam zum Boxenstopp, doch Mercedes ließ Hamilton zunächst draußen und wollte sich wohl einen Boxenstopp sparen. „Ich habe hier wirklich Probleme“, sagte der 38-Jährige, dessen Reifen deutlich nachließen.

Als Hamilton endlich an die Box kam, überholten Norris und Verstappen. „Ihr habt mir eine verdammt große Lücke gelassen, die ich schließen muss“, berichtete Hamilton mit Blick auf das nun vorne liegende Duo. Zur Hälfte des Rennens kehrte vorübergehend die gewohnte Ordnung zurück: Verstappen übernahm die Führung, klagte aber über Bremsprobleme.

Die zweite Boxenstopp-Runde brachte erneut Durcheinander. Verstappen und Norris bekamen frische Gummiwalzen, nun lag Hamilton wieder in Führung. Doch der siebenfache Weltmeister hatte seine Reifen so stark beansprucht, dass auch er erneut anhalten musste.

Damit war der Weg frei für Seriensieger Verstappen, auch wenn der Abstand bis zum Schluss geringer war als sonst. Hamilton schnappte sich Norris, doch dieser kam nicht mehr an Verstappen heran.