Max Noble über unsere Akademien: „Fußball hat zu viele seiner jungen Spieler im Stich gelassen, jetzt haben wir die Chance, es besser zu machen“ | Fußball Nachrichten

Es ist ein Tag, den niemand vergessen kann. Wenn ein Traum in einer Sekunde verschwindet und die Arbeit eines Jahrzehnts zu nichts wird. Wenn ein Youngster vom Club seines Lebens hört: Du hast keine Zukunft, nicht hier, nicht bei uns. Es ist ein Tag, der nach Liebe, Unterstützung und Führung verlangt, aber in der Not sind unsere jungen Fußballer sich selbst überlassen. Kein Wunder, dass sie Ablehnung, Einsamkeit und Verzweiflung empfinden: Der reichste Sport unseres Landes hat ihnen nichts zu bieten.

Wie ist es dazu gekommen?

Die Selbstmorde von Joel Darlington im Jahr 2019 und Jeremy Wisten im Jahr 2020 – junge Spieler, die noch so viel Leben vor sich haben – haben uns gewarnt.

Aber sie sind nicht allein.

In einer kürzlich von ITN durchgeführten Umfrage unter jungen Spielern fühlten sich fast 90 % ängstlich oder deprimiert, nachdem ihr Verein sie entlassen hatte; 72 % waren der Meinung, ihr Club habe ihnen nicht genug Unterstützung gegeben. Hunderte von jungen Spielern leiden noch heute: Talentierte und leistungsstarke Sportler, voller Ehrgeiz, aber nicht weniger menschlich und zerbrechlich als der Rest von uns. In den dunkelsten Momenten ihrer Reise mit einem Club, wenn Zweifel auftauchen und der Druck steigt, wer ist da, um ihnen zu helfen? Wer wird zuhören?

Wir können vernünftigerweise erwarten, dass der professionelle Fußball jetzt die Schwere des Problems anerkennt. An Ressourcen mangelt es sicherlich nicht: In den nächsten drei Jahren wird die Premier League allein von britischen Sendern mehr als 5 Milliarden Pfund einnehmen. Aber ich muss noch den Kulturwandel oder die mutige neue Politik sehen, die der Herausforderung begegnet. Ich habe noch nicht gesehen, dass die PFA die grundlegendste Pflicht einer Gewerkschaft erfüllt – ihre Mitglieder vor denen zu schützen, die versuchen, sie auszubeuten.

Ja, wir haben einige Fortschritte gesehen. Seit die FA vor einem Jahrzehnt den Elite Player Performance Plan verabschiedet hat, haben die Vereine gelernt, ihre Akademiespieler vor den schlimmsten Arten von Missbrauch, Mobbing und Ausbeutung zu schützen. Aber die dringendste Frage – die sich aus der Verzweiflung zu vieler junger Spieler ergibt – ist, ob die Vereine junge Spieler „in den Mittelpunkt“ ihrer Arbeit stellen, wie es der ursprüngliche Plan verlangte. Unterstützen sie die Spieler in jeder Phase ihrer Karriere emotional und praktisch?

Der Leistungsplan schuf die Rolle eines Schutzbeauftragten: Jemand innerhalb des Clubs, der die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Akademiespieler überwacht. Die Absichten waren richtig. Aber wenn wir genau hinsehen, sehen wir den Kern des Problems – so etwas wie einen Interessenkonflikt. Im Gewächshaus eines Profiklubs, wo sich jeder Trainer auf das nächste Spiel konzentriert, jeder Spieler um sein Trikot kämpft, an wen können sich die ängstlichen Youngsters wenden? Wie können sie sich einem Trainerstab anvertrauen, der immer nach mehr strebt, wenn ihr eigener Verstand von Zweifeln getrübt ist?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Max Noble offenbarte Sky im Jahr 2021 seine Kämpfe mit dem Leben nach dem Fußball



In den Jahren, nachdem eine Verletzung meine eigene Karriere beendet hatte, begann ich, mich tiefer mit dem Sport zu befassen, den ich geliebt und verloren hatte. Ich wollte sehen, was wir besser machen können. Heute veröffentliche ich ein Manifest für den Wandel – eine Charta zum Schutz von Kindern im Fußball – damit wir die Würde, Gesundheit und das Wohlergehen unserer Jugendlichen wiederherstellen. Und ich fordere unsere Führungsgremien und Spitzenklubs heraus: Nehmen Sie diesen Plan an oder machen Sie es besser.

Lassen Sie uns zuerst einen Mythos durchbohren. Die meisten Akademiespieler verdienen zwischen 280 und 400 Pfund im Monat – etwas mehr als ein Pfund pro Stunde. Wenn sie nicht trainieren, putzen sie Schuhe und kümmern sich um die Wäsche. Diese Art von Arbeit hat einen Namen – Ausbeutung – und eine einfache Lösung: Den Mindestlohn. Warum sollten wir jungen Fußballern die Grundvergütung und die Bedingungen verweigern, die Auszubildende in der gesamten Wirtschaft genießen?

Sie arbeiten genauso hart wie alle anderen. Und sie verlassen ihr Zuhause früher als die meisten – oft ziehen sie in eine Stadt, die sie nicht kennen. Ihre Eltern sollen mitbestimmen können, wo sie wohnen und wie die Unterkunft aussieht; soziale und kulturelle Identitäten sollten respektiert werden. Alle jungen Spieler müssen sich sicher und geborgen fühlen, besonders wenn sie das erste Mal das Haus verlassen, und vielleicht noch mehr, wenn ihr Verein sie gehen lässt. Ich habe zu viele Ex-Spieler in diesen ersten Wochen und Monaten der Verzweiflung kämpfen sehen: Wo sie leben und wie sie leben, ist wirklich wichtig.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Die Kampagne „Certified Sports“ fordert, dass Fußballklubs gesetzlich verpflichtet sind, Spieler, die aus ihren Akademien entlassen wurden, nachzusorgen. Warnung: Dieses Video enthält Inhalte, die manche Menschen als beunruhigend empfinden könnten



Über ‚Gefallen‘ „Dropped“ ist ein knallharter, herzzerreißender neuer Film, der die verheerenden Auswirkungen hervorhebt, die hochkarätige Fußballakademien auf junge Männer haben, wenn sie diejenigen fallen lassen, die es nicht schaffen, und ihnen keine psychische Unterstützung geben, um damit umzugehen ist oft eine lebensverändernde und traumatische Entscheidung. In dem Film hören wir ihre Stimmen, die detailliert die tiefen Depressionen beschreiben, in die sie aufgrund des Mangels an Nachsorgeunterstützung gerieten, und wie einige darüber nachdachten, sich das Leben zu nehmen – durchsetzt mit Zeitungsausschnitten von anderen ehemaligen Akademie-Fußballern, die auf tragische Weise erfolgreich waren. Jeremy Wisten, der 18 Jahre alt war, als er sich das Leben nahm, nachdem er von der Akademie von Manchester City fallen gelassen worden war, und Josh Lyons, ein ehemaliger Spieler der Tottenham Hotspur-Akademie, der sich im Alter von 18 Jahren umgebracht hatte, nachdem er entlassen worden war, gehörten zu denen, die in den letzten Jahren gelitten haben. Kinder können offiziell von Premier League- und Meisterschaftsmannschaften im Alter von nur neun Jahren verpflichtet werden – aber einige Clubs haben vorschulische Entwicklungsprogramme für Kinder ab fünf Jahren. Die Verträge verpflichten die Kinder viermal pro Woche zur Akademie, und viele sind seit mehr als einem Jahrzehnt bei einem Verein, als sie plötzlich losgelassen werden, oft haben sie die Schulbildung geopfert, um es zu schaffen, und konzentrieren sich eher auf Fußball als auf akademische Qualifikationen . Mehr als drei Viertel der Akademiespieler werden zwischen 13 und 16 Jahren fallen gelassen.

Junge Spieler sind weder Maschinen noch Vermögenswerte. Wie jeder Mensch verlangt sein Körper Respekt und Pflege, aber zu viele leiden unter medizinischer Nachlässigkeit. Wir müssen die Schmerzmittel, Injektionen und chirurgischen Eingriffe stoppen, die junge Spieler gefährden.

Jeder Eingriff sollte von den Eltern und einem unabhängigen Arzt genehmigt werden. Die Erziehung und emotionale Entwicklung eines Jugendlichen ist ebenso wichtig. Academy-Spieler sollten mindestens bis zum Alter von 16 Jahren die Schule besuchen, Achtsamkeits- und Wohlbefindenscoaching erhalten und einem unabhängigen zertifizierten Berater für psychische Gesundheit zugeteilt werden; Sie sollten nie Unterricht für Spiele oder Training verpassen. Alle Teenager erleben eine Achterbahn der Gefühle, aber junge Sportler sind einzigartigen Formen von Druck und Stress ausgesetzt. Der Wechsel aus der Blase des Trainingsgeländes und der Umkleidekabine – und dem Geplänkel, das in einem Büro oder Geschäft nicht akzeptabel ist – erfordert zusätzliche Hilfe.

Aber das schwierigste und dringendste Problem ist die Nachsorge: Wie wir unseren jungen und gefährdeten Spielern helfen, wenn sie von ihrem Verein entlassen werden. Wer vor dem Ende eines Kindheitstraums steht, braucht Zeit – die Zeit, sich vorzubereiten, sich beraten zu lassen und über Möglichkeiten nachzudenken. Eine Kündigungsfrist von drei Monaten sollte das Minimum sein. Die Spieler brauchen professionelle Anleitung für die nächsten Schritte, angefangen bei den Möglichkeiten für Bildung, Training und Beschäftigung. Vertreter der PFA sollten die Clubs regelmäßig besuchen; die Websites von Klubs und Leitungsgremien könnten Spieler auf Neueröffnungen hinweisen; und wie Universitäten sollten Spieler öffentlichen Zugang zu Daten haben, die zeigen, wie Klubs helfen, ihre ehemaligen Spieler zu vermitteln.

Die britischen Streitkräfte machen diese Dinge sehr gut. Ihr Nachsorgeprogramm wurde von dem Anwaltsteam entworfen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ähnlich wie junge Fußballer widmen Soldaten Jahre ihres Lebens einer Welt mit eigener Kultur und eigenen Regeln und opfern die Bildung und das soziale Leben, die Millionen anderer Jugendlicher für selbstverständlich halten. Die Fußballverbände sollten mit ihnen sprechen.

Wirtschaftliche Gerechtigkeit, körperliche Gesundheit, seelisches Wohlbefinden, ein Gefühl der Sicherheit und ein Weg in die Zukunft – es mag wie ein idealistisches Manifest erscheinen, ein riesiges Reformprogramm, das selbst für unseren reichsten Sport zu kostspielig wäre. Aber es ist nicht. Diese Richtlinien sind einfach und kostengünstig, und wir könnten sie heute implementieren. Was sie mehr als alles andere brauchen, ist die emotionale Unterstützung und praktische Anleitung, die Jugendliche brauchen. Nicht mehr und nicht weniger.

Und doch haben unsere Leitungsgremien und Profiklubs das Ausmaß und die Dringlichkeit des Problems kaum erkannt. Zu lange haben sie sich als Richter, Geschworene und Henker zusammengeschlossen, selbst angesichts der ungeheuerlichsten Misshandlungen. Die Sheldon-Untersuchung zu sexuellem Missbrauch, die schließlich letztes Jahr veröffentlicht wurde, fand zwischen 1970 und 1995 nur vier Fälle, in denen Clubs versucht hatten (und versagten), auf Berichte über Missbrauch zu reagieren. Wie die Untersuchung feststellte, war es in Ermangelung jeglicher Systeme oder Regeln dem „gesunden Menschenverstand und der Erfahrung“ der Menschen überlassen, die Kinder zu schützen. Dies muss heute unser Ausgangspunkt sein, damit wir die Fehler der Vergangenheit nicht mehr wiederholen. Wir können uns nicht auf den guten Willen einiger verlassen – Crystal Palace hat kürzlich einige meiner Ideen übernommen – wenn es um die Sicherheit und Gesundheit unserer Jugendlichen geht.

Druck muss jetzt von außen kommen, und dieser Moment kann gekommen sein. Die Pläne der Regierung für eine neue unabhängige Regulierungsbehörde des englischen Fußballs, die in der diesjährigen Queen’s Speech angekündigt wurden, bieten eine Chance, die wir nicht ungenutzt lassen dürfen. Es steht nicht nur die finanzielle Nachhaltigkeit des Sports auf dem Spiel, sondern sein Herz und seine Seele.

Zu lange sind unsere Führungsgremien vor den wichtigsten Fragen ausgewichen: Was ist ein Verein, warum gibt es ihn, wem gehört er? Und wie sollte sie sich um die Ausbildung und das Wohlergehen ihrer jungen Spieler kümmern?

Es ist nicht Aufgabe der Regulierungsbehörde, diese Fragen zu beantworten, sondern diejenigen Akteure – Spieler, Gewerkschaften, Fans, lokale Gemeinschaften und die Vereine, die ihren sozialen Zweck verstehen – zu stärken, die eine langfristige Vision eines demokratischen und nachhaltigen Fußballs verfolgen wollen und fair.

Der von den Fans geführte Rückblick im vergangenen Jahr zeigte den Appetit auf Veränderungen im ganzen Land: den Wunsch, die Institutionen des Fußballs mit den Werten Würde, Solidarität und Gemeinschaftssinn zu verankern. Es forderte ein „ganzheitliches und umfassendes Spielerwohlfahrtssystem, um Spieler, die das Spiel verlassen, umfassend zu unterstützen“. Nur eine unabhängige Regulierungsbehörde wird sicherstellen, dass die Vereine eine solche Pflicht ernst nehmen – und sie sanktionieren, wenn sie scheitern.

Lassen Sie uns also dem Leiden ein Ende setzen, das bereits zu viele Menschenleben geschädigt hat. Geben wir der neuen unabhängigen Regulierungsbehörde die Befugnisse, die sie braucht. Und lassen Sie uns unsere jungen Spieler in den schwierigsten Momenten ihres Lebens unterstützen, damit das Ende eines Traums zum Beginn eines neuen Lebens wird.

Max Noble ist ein ehemaliger Akademie-Fußballer, der für Fulham FC und Wales spielte. Eine doppelte Knieoperation beendete seine Karriere vorzeitig, und sein Verein ließ ihn gehen. Im Jahr 2018 startete Max Certified Sports – um sich für das Übersehene einzusetzen und den Unterschätzten eine Stimme zu geben.