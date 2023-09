Mit der fünften Station gelang ihm endgültig der Durchbruch: Als Max Meyer 2018 den FC Schalke 04 verließ, probierte er es bei fünf Vereinen. Oft gab es nur Enttäuschungen für das ehemalige Bergwerksschmiedetalent.

Aber seit etwa mehr als ein Jahr ist Max Meyer in der Schweiz und heizt ein. Der Ex-Schalke-Star glänzt im Trikot des FC Luzern. Folgt bald der nächste große Schritt in seiner Karriere?

Max Meyer: Ex-Schalke-Star bringt alle zum Staunen

Er macht dort weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Max Meyer ist der Star der Mannschaft des FC Luzern. In der vergangenen Saison erzielte er in 31 Spielen zwölf Tore und bereitete fünf weitere Tore für seine Teamkollegen vor. Dieses Jahr hatte für den Schweizer Klub einen bitteren Start und scheiterte an der Qualifikation für die UEFA Conference League.

Doch der Fokus liegt auf der Liga und Meyer sorgt dort weiterhin für Aufsehen. Auch in Deutschland merkt man seine guten Leistungen. Der 27-Jährige ist nun auch Kapitän beim FC Luzern und ein absoluter Leistungsträger. Letztes Wochenende führte er sein Team mit einem Doppelpack zu einem wichtigen 3:2-Sieg über den FC Lugano.

Das ehemalige Schalke-Talent will in diesem Jahr richtig durchstarten und sich für Top-Klubs präsentieren. Nach Saisonende läuft sein Vertrag aus.

Wohin geht Meyer?

Traut sich Max Meyer die Rückkehr nach Deutschland? Er spielte bereits in der Bundesliga für den FC Schalke und den 1. FC Köln. Und wer weiß. Sollte den Königsblauen der direkte Wiederaufstieg gelingen, könnte er durchaus ein Kandidat für das Mittelfeld sein.

Vor einigen Monaten wurde Meyer auf eine mögliche Rückkehr zum Gelsenkirchener Team angesprochen. Seine Antwort war klar: „Das ist im Moment kein Thema. Und es wäre auch nicht fair gegenüber meinem jetzigen Verein, weil ich in Luzern eine tolle Chance bekommen habe. Wie gesagt, ich möchte vorerst beim FCL bleiben.“ Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Und er nutzte die große Chance. Schließlich ist er als Leistungsträger, Spielmacher und Kapitän eine wichtige Stütze beim FC Luzern. Bis zum Ende der Saison kann aber noch viel passieren. Wird Meyer jemals wieder das S04-Trikot tragen?