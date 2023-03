CNN

Maurice Hastings, een man die ten onrechte is veroordeeld voor een overval, moord en aanranding in 1983, is door een rechter in Californië onschuldig verklaard.

Rechter William C. Ryan, rechter bij het Hooggerechtshof van Los Angeles County, heeft Hastings tijdens een hoorzitting op woensdag formeel feitelijk onschuldig verklaard en de arrestatie en vervolging van zijn strafblad gewist, volgens een persbericht van de California State University Los Angeles.

“Het betekent veel. Ik ben dankbaar voor de uitspraak van de rechter en de excuses – alles was geweldig vandaag”, zei Hastings tijdens een persconferentie na de uitspraak. “Ik ben klaar om verder te gaan met mijn leven. Ik ben een gelukkig man op dit moment.”

Hastings, 69, werd in oktober vrijgelaten uit de gevangenis nadat DNA van de aanslag in 1983 een andere verdachte had geïdentificeerd. Volgens een persbericht van het Los Angeles Innocence Project had hij een levenslange gevangenisstraf uitgezeten voor de misdaad, ondanks het feit dat getuigen zijn alibi ondersteunden tijdens de moord en er geen fysiek bewijs was dat hem met de plaats delict in verband bracht.

Een oraal uitstrijkje van een aanrandingspakket dat kort na de aanval was verzameld, werd uiteindelijk getest in juni 2022, volgens de California State University, Los Angeles, die gastheer is van het Los Angeles Innocence Project. Het DNA sloot Hastings definitief uit en wees in plaats daarvan naar Kenneth Packnett, die in 2020 stierf terwijl hij een gevangenisstraf uitzat voor ontvoering en verkrachting.

Tijdens de hoorzitting bood plaatsvervangend officier van justitie Martha Carrillo Hastings een “langverwachte verontschuldiging” aan namens de officier van justitie van Los Angeles.

‘Het spijt me, heel erg, voor het onrecht, het grote onrecht dat mijn kantoor en het strafrechtsysteem u hebben aangedaan. Daar valt veel van te leren’, zei ze. “We zijn nederig door die les en we zullen het ter harte nemen. Ik weet dat het niet genoeg is om ‘het spijt me’ te zeggen voor 38 jaar gevangenisstraf, en ik realiseer me dat, en ik voel me nederig.

Carrillo verontschuldigde zich ook voor het niet opvolgen van eerdere verzoeken van Hastings om DNA-testen op het bewijsmateriaal.

Hastings schreef in 2000 aan de Los Angeles County District Attorney’s Office en vroeg hen om het DNA te testen, dat volgens hem “afdoende zou aantonen dat ik niet de persoon was die betrokken was bij de overledene op het moment van de misdaad.”

Na de persconferentie zei Hastings dat “wanhoop” was begonnen toen hij geconfronteerd werd met de mogelijkheid om levenslang in de gevangenis door te brengen voor een misdaad die hij niet had begaan.

“Het zijn een hoop hopeloze momenten om door te maken,” zei hij. “Veel beproevingen. Maar weet je, het is het nu allemaal waard.”

“Nu voel ik me gerechtvaardigd”, voegde hij eraan toe.

Nu zijn strafblad is gewist, wil Hastings zich concentreren op ‘genieten van het leven’, zei hij. Hij neemt momenteel deel aan een bootcamp voor ondernemerschap en doet outreach met daklozengemeenschappen.

“Naarmate de tijd verstrijkt, zal ik kijken naar een aantal andere dingen die iets teruggeven aan mensen,” zei hij.