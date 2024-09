Mattias Ekström wilde de Audi DTM-titel winnen, Rallyecross Weltmeister worden, de 24h Spa winnen en genieten van een etappe van de Dakar Rally. Ja, beide dagen worden weggenomen. Ekström fuhr 23 Jahre für Audi.

Mattias Ekström zal er 23 jaar als Audi Worksfahrer in de DTM bij de start zijn. Nu zijn er de vier ringen in het Zweeds met de endgültig „Adjö“. De coureurs van de race zullen hun positie kunnen bijhouden en gepolariseerd blijven, oorlog voor Audi en eersteklas racen: een tweede DTM-kampioen, Rallycross World Master, 24-Spa-Sieger, Dakar Stage Winner en Bezwinger der Legendary Ski-Abfahrtstrecke Streif – berg in een volledig elektrische technologie van de Audi e-tron.

Emoties, Erinnerungen und jede Menge Autogramme: Zo gekoesterd door Mattias Ekström op 26. September in Ingolstadt von Audi – der Marke, met de grootste ervaring in zijn daaropvolgende Motorsport-Karriere gefeiert hoed. Neem gerust contact op met de motorsportfans van Audi’s Belegschaft von Rolf Michl, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. “We zijn Mattias dankbaar en we zullen blijven genieten van onze geweldige toekomstige carrières”, aldus Michl, die als Motorsport Chef de leiding heeft over het Dakar Programma van de Marke. «Het is heel goed mogelijk dat ik een constante prestatie heb geleverd, maar heb ook een uitstekende teamgeest. Mattias is nog niet klaar om te racen. Er is altijd een project geweest om te ontwikkelen, een team om te ontwikkelen en teams om aan te werken. Met deze eigenschappen en de reeks prestaties is er veel informatie voor internationaal talent in de motorsport. We willen graag meer weten over alles. Goed voor verdere carrières.»

Ekström was nog nooit een Audi Werksfahrer, sinds 1999 op de 21e verjaardag van de Zweedse Heimat, eerst met Audi een titel gewann – als Privatfahrer in de A4 quattro in de Zweedse Tourenwagen-Meisterschaft. Twee jaar in de toekomst, het volgende seizoen in de DTM. De prestigieuze Touring Car Series is al 17 jaar een sportief thuis. Met de prestaties van het Audi Sport Team Abt Sportsline in Scandinavië twee titels in de Audi A4 DTM, vier Vize-titels, 20 poleposities en 23 races.

Als de DTM snel is, kunt u nog lang van uw huis genieten, dus zorg ervoor dat u tijdens uw volgende reis van de sport geniet. Wie een andere coureur is, is zo waardevol. 2011 beschermde het jonge Audi-sportprogramma in België in Spa-Francorchamps met de Audi Werksfahrerkollege Timo Scheider en de Belg Greg Franchi de eerste 24 studenten van de GT3 Sports Cars Audi R8 LMS. Kortom, Team EKS wint het Rallycross World Championship 2016 met de Audi S1 ​​​​EKS RX quattro en neemt drie Vize World Championship-titels. Krijg de boodschap op de helm die ontbreekt. Motto «Go hard or go home» speelt zich af in twee dagen in de toekomst en in de Nations Cup van de Race of Champions tijdens alle jaren van ontmoeting weltweiter Spitzen-Motorsportler. Er is een kans om Michael Schumacher en een vriend van Sohn Mick te zien. Traditionele rallysport van de Zweedse klasse regeert op WM-niveau. In de Pure ETCR, 2021 met de Konzernmarke Cupra als Master, die er ook voor zorgt dat de volledig elektrische energievoorziening perfect geregeld wordt.

De vergulde versie is nu voor de feestelijke editie: 2023 is de Vizemeister van de Offroad-Rennserie Extreme E. Parallel is een pionier in het Dakar-project van Audi. Met elektrotechnici en ingenieurs Emil Bergkvist, de helft van het team, een innovatieve elektricien met hoogspanningsbatterij en energierollator voor het zware werk. Audi volgens de overwinning 2024 van de overwinning met Carlos Sainz/Lucas Cruz, vooral met hun eigen woorden tijdens de bergtocht tijdens de vier etappes van het programma en tijdens de Dakar Rally.

Een meer hoogtepunt met elektrische apparatuur was een extremere ervaring op een skipiste. 2019 Mattias Ekström is trots op zijn speciale Audi e-tron-technologie, de legendarische skipistes van de Hahnenkamm-Rennens en zwarte bergen! De Strecke was gevarieerd, de Steigung betrug 85 Prozent – ​​​​zusteil, um zu Fuß im aufrechten Gang hinaufzugehen.

„Voor Audi Sport en de start zal mijn leven vervuld worden door mijn jeugd“, zei Mattias Ekström, die 46 jaar oud was. „De meer dan twee jaar van het leven met de vier ringen op de auto verbonden me met gevallen tollen en herinneringen. Ik heb een kans, mijn eigen reis zal succesvol zijn, wie zal winnen, racen en titel in de DTM en deelnemen aan raceauto’s. Ik heb altijd de overwinning van de DTM-titels in 2004 onthouden. Aber es went um mehr as nur Motorsport. Ik durfde zoveel interessante en getalenteerde mensen te leren kennen en deel te nemen aan geweldige evenementen. In Motorsport is het een prachtige ervaring, zo lang met mijn eigen werk en ik ben erg dankbaar voor mijn leven. Ik kan ze nu allebei bedanken bij Audi.“