Die Serie „Friends“ brachte Matthew Perry der große schauspielerische Durchbruch, auch wenn er bereits in der einen oder anderen Rolle über die Fernsehbildschirme flimmerte. Doch der Ruhm brachte auch seine Schattenseiten mit sich, denn mit der Zeit wurde er abhängig von Alkohol, Drogen und Schmerzmitteln: Süchte, gegen die er den Rest seines Lebens kämpfen musste. Über seine Erlebnisse schrieb er in seinen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“.

Matthew Perry suchte schon in jungen Jahren das Rampenlicht. Während seiner High-School-Zeit trat er auf der Theaterbühne der Schule auf und spielte erfolgreich Tennis. Mit dieser Sportart erreichte er als Einzelspieler sogar den 17. Platz in der nationalen Jugendwertung und im Doppel den dritten Platz. Doch die Schauspielerei wurde zur Leidenschaft und später zum Beruf. Perry spielte sein Leben lang immer wieder Tennis.

Matthew Perry wurde als „Chandler Bing“ weltberühmt.



Seine Schauspielkarriere begann mit Gastauftritten in verschiedenen Fernsehserien. 1987 trat er im Fernsehfilm „Morning Maggie“ auf. Im selben Jahr ergatterte er eine Hauptrolle in der Serie „Second Chance“. Es folgten weitere kleinere Rollen in Filmen, bis er Teil der Besetzung der Erfolgsserie wurde.Freunde„Bis 2004 hatte er neben Courtney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow und Matt LeBlanc zehn Staffeln gedreht.

Mit der Rolle des „Chandler Bing“ in „Friends“ erlangte er internationalen Ruhm, doch irgendwie klappte es in der Liebe nie lange. Dem US-Magazin „People“ erzählte er einmal, dass viele Frauen immer hinter seinem Geld her seien und ihm das geschadet habe. Das Ergebnis war, dass er am Ende das Gefühl hatte, dass jede Frau, mit der er ausging, ihn „zerstören“ wollte.

US-Medienberichten zufolge starb der Schauspieler am Samstag, 28. Oktober, in seinem Haus in Los Angeles. Es soll leblos in seinem Whirlpool aufgefunden worden sein. Die genaue Todesursache ist noch unklar.