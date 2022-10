Matthew Perry sagt, er habe 9 Millionen Dollar ausgegeben, um nüchtern zu werden

Matthäus Perry teilt mehr über die Kosten seines Suchtkampfes mit.

Das Freunde Schauspieler, im Interview mit Die New York Times veröffentlicht am 23. Oktober, sagte, als er 49 Jahre alt war, hatte er einen großen Teil seines Lebens in Reha-Einrichtungen verbracht und schätzte: „Ich habe wahrscheinlich 9 Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden.“

Perry – dessen Memoiren Freunde, Liebhaber und das große schreckliche Ding erzählt von seinem jahrzehntelangen Kampf gegen die Sucht – teilte seine frühen Streifzüge mit Substanzen, vom Trinken von Budweiser und Andrès Baby Duck Wein im Alter von 14 Jahren, bevor er mit zunehmendem Alter zu Wodka und Drogen wie Vicodin, Xanax und OxyContin expandierte.

„Ich würde Rückenverletzungen vortäuschen. Ich würde Migränekopfschmerzen vortäuschen. Ich hatte acht Ärzte gleichzeitig im Einsatz“, bemerkte Perry. „Ich würde aufwachen und an diesem Tag 55 Vicodin bekommen und herausfinden müssen, wie man es macht. Wenn Sie ein Drogenabhängiger sind, ist alles Mathe. Ich gehe zu diesem Ort und ich muss drei nehmen. Und dann ich geh an diesen Ort, und ich werde fünf nehmen, weil ich länger dort sein werde. Es ist anstrengend, aber du musst es tun, oder du wirst sehr, sehr krank.