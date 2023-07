Man kann es mit Sicherheit sagen Matthew McConaughey’s Sohn Levi hat einen guten, guten, guten 15. Geburtstag.

Immerhin ist die Interstellar Stern und seine Frau Camila Alves McConaughey feierten den Geburtstag ihres ältesten Kindes mit einem Geschenk, an dem sie drei Jahre lang gearbeitet hatten: Die Erlaubnis der Eltern, ein Instagram-Konto zu eröffnen.

„Ja, wir erlauben Ihnen, heute an Ihrem 15. Geburtstag, dem Social-Media-Universum beizutreten“, sagte Matthew in einer Geburtstags-Hommage an Levi am 7. Juli, zu der Camila hinzufügte: „Ja, alle seine Freunde haben es schon lange.“ Zeit. Wir haben durchgehalten.“

Obwohl Camila zugab, dass sie „etwas nervös“ sei, weil Levi auf die Probe käme, bemerkte Matthew, dass sie beide voll und ganz davon überzeugt seien, dass er „damit klarkommen“ könne.

„Er weiß, wer er ist und er weiß, wohin er will“, sagte Matthew, der auch eine 13-jährige Tochter hat Vida und 10-jähriger Sohn Livingston mit Camila. „Er hat eine großartige Geschichte zu erzählen und zu teilen.“