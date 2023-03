Matthijs Laurentius En Rozonda “Spaanse peper” Thomas‘ relatie is naar nieuwe hoogten gestegen.

In een romantisch gebaar, de Jongen ontmoet wereld aluin pakte de TLC zanger van de internationale luchthaven van Los Angeles op 1 maart. Matthew, 43, gekleed in een casual T-shirt, werd gespot terwijl hij Chilli begroette – die gekleed was in een grijze top en zwarte joggingbroek – met een dikke knuffel en kus.

Tijdens de reünie opende Matthew, 43, ook de autodeur voor zijn vriendin, 52, voordat ze haar bagage in de kofferbak laadde. Terwijl hij naar de bestuurderskant liep, zag men Chilli over de middenconsole reiken om de deur voor haar man te openen. De twee deelden vervolgens nog een lieve knuffel voordat ze wegreden.

De PDA-verpakte waarneming komt twee maanden nadat het paar Instagram-officieel ging met hun romance. Op 30 december deelden Matthew en Chilli een video waarop ze dansten Aha‘Take On Me’ in bijpassende pyjama.

“#NewYearsShenanigans”, schreven ze in het bijschrift. “#OnesieGang #WeCute.”