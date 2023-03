Of ze elkaars families hebben ontmoet, de Mevrouw Doubtfire acteur bevestigde dat ze dat hebben gedaan, en dat Chilli’s 25-jarige zoon Tronmet wie ze deelt met ex Dallas-Austinis iemand met wie hij goed contact heeft.

Over het onderwerp om op een dag zijn eigen kinderen te krijgen, merkte Matthew op: “Ik hoop het. Dat is het spelplan. Dat is wat we proberen te doen.”

Voordat hij met Chilli uitging, was Matthew getrouwd met Cheryl Burke twee jaar voor de Dansen met de sterren alum vroeg in februari 2022 om echtscheiding. Hun scheiding werd in september van dat jaar afgerond.

Na hun aanvankelijke splitsing is Cheryl open geweest over het navigeren door een nieuw hoofdstuk. Op 28 december schreef ze een bericht ter ere van haar emoties in de aanloop naar het toen aanstaande nieuwe jaar.

“Als je me om 23:59 uur op oudejaarsavond ziet huilen, denk dan niet dat het komt omdat ik verdrietig ben. Het is omdat ik het het hele jaar door heb gemaakt en er alles aan heb gedaan om me te breken”, schreef ze in een TikTok. “En er waren veel momenten waarop ik dacht dat het zou gebeuren, maar hier BEN ik. Klaar om verder te gaan om niet langer bepaald te worden door het verleden.”