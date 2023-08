Das war nicht der Harry Kane, den wir aus Tottenhams Tagen kennen: Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft strahlt normalerweise jederzeit Torgefahr aus. Doch nach seiner Einwechslung in der 64. Minute des FC Bayern München im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) blieb der 100-Millionen-Euro-Transfer des FCB blass. Für Lothar Matthäus, den Rekordnationalspieler, war das keine Überraschung. In seiner Kolumne für den Fernsehsender Himmel Der heutige TV-Experte bezeichnete den Kane-Einsatz als „Fehler“.

Matthew „hätte Kane überhaupt nicht spielen lassen“

„Das Gezeter über seinen Flug, die Hektik zur ärztlichen Untersuchung, die Unterschrift mitten in der Nacht und so weiter. „Mit dem ersten Spiel war es keine gute Idee“, schrieb der Weltmeister von 1990. Der 62-Jährige „hätte den Engländer überhaupt nicht spielen lassen“, kritisierte er weiter. Kane habe das schließlich nur getan wurde vom Rekordmeister wenige Stunden vor dem Spiel offiziell als Neuzugang bekannt gegeben.

Matthew hätte Kane ganz anders eingesetzt. „Der Weltstar hätte nach all dem Streit um seine Verpflichtung in den letzten Tagen den Fans vorgestellt und ihn dann hübsch auf der Tribüne neben Uli Hoeneß platzieren sollen“, sagte der ehemalige Bayern-Kapitän. „Er hätte eine Woche lang ordentlich mit der Mannschaft trainiert und wäre dann gegen Werder Bremen von Beginn an in die Saison gestartet.“

Kane „muss sich an die Bundesliga gewöhnen“

Der Münchner Hoffnungsträger wechselte nach hartem Transferpoker für mehr als 100 Millionen Euro von Tottenham an die Isar. Im verlorenen Supercup-Finale gegen Leipzig absolvierte Kane seine ersten Minuten im Bayern-Dress. Als er eingewechselt wurde, wurde er von den Zuschauern in der Allianz Arena begeistert begrüßt. Der 30-Jährige will sich nun vor dem Bundesliga-Start am Freitag gegen Werder Bremen bestmöglich in die Mannschaft integrieren. Direkt nach dem Supercup erhielt er von Trainer Thomas Tuchel eine Stammplatzgarantie.

„Generell ist dieser Transfer großartig. Kane ist einer der fünf besten Stürmer der Welt“, fuhr Matthäus fort: „Er wird sich an die Bundesliga gewöhnen müssen, aber er wird sicherlich viele Tore für die Bayern schießen.“ Der ganze Schluckauf bis zur Unterschrift war nicht Bayern-mäßig.