Mattel führt nach eigenen Angaben eine landesweite Jobsuche nach einem „Chef-Uno-Spieler“ durch. Das Gehalt: 277 Dollar pro Stunde.

Das Spielzeugunternehmen stellt jemanden ein, der die Veröffentlichung seines neuen Spiels Uno Quatro promotet. Der ausgewählte Bewerber erhält vier Wochen lang ein Gehalt von 4.444 US-Dollar pro Woche, um mit Fremden in New York City Uno Quatro zu spielen und Social-Media-Inhalte mit dem neuen Spiel zu erstellen.

Uno Quatro ist eine neue Version von Uno, die das Verbinden von vier Kacheln in einer Reihe, wie in Connect 4, mit der klassischen Uno-Funktion zum Abgleichen von Zahlen und Farben kombiniert.

„Wir freuen uns, dem ultimativen Uno-Spieler eine Stelle anbieten zu können, um dabei zu helfen, der Welt unser brandneues Spiel Uno Quatro vorzustellen“, sagte Ray Adler, der globale Spieleleiter bei Mattel, in einer Erklärung.

Ab dem 13. September wird der Chief Uno-Spieler den Spielern das Spielen des Spiels beibringen und an Livestreams und Interviews teilnehmen. Bewerben kann sich jeder US-Bürger über 18 Jahren, sofern er die beruflichen Anforderungen erfüllt und über längere Zeiträume sitzen kann und 50 Pfund oder mehr tragen kann, um Zelte für den Spielaufbau zu transportieren.

Mattels neue Position sei Teil einer wachsenden Bewegung, in der Marken Stunts in sozialen Medien nutzen, um Menschen über ihr neues Produkt zu informieren, sagte Tim Calkins, Marketingprofessor an der Kellogg School of Management der Northwestern University.

„Das spiegelt wirklich den heutigen Stand des Marketings wider. Die Frage ist, wie man Menschen für eine Marke (wie Uno) begeistern kann, die es schon seit 50 Jahren gibt“, sagt Calkins. „Für viele Marken ist TikTok der Schlüssel.“

Für Uno präsentiert Mattel seine Bewerbungen auf TikTok, um Benutzer auf den skurrilen neuen Job aufmerksam zu machen, und das Unternehmen ermutigt Uno-Liebhaber, sich zu bewerben, indem sie ihr Video vor Ablauf der Frist am 10. August zusammenfügen.

„Ich vermute, dass viele Leute schon sehr lange nicht mehr an Uno gedacht haben … dann sieht man das plötzlich auf TikTok und interessiert sich jetzt wieder dafür“, sagt Calkins.

Erst letzte Woche hat sich Skittles mit French’s zusammengetan, um einen Senfgeschmack auf den Markt zu bringen, der auf TikTok für Aufsehen sorgte. Im Juni „übernahm“ „Grimace“ von McDonald’s, die Kreatur hinter ihrem beliebten Shake, ihren Twitter-Account. Mittlerweile haben Vermarkter auf der ganzen Welt den kulturellen Moment „Barbie“ genutzt und die sozialen Medien rosarot gemacht.

Aber es braucht mehr als nur das Posten auf TikTok, damit Marken Renditen erzielen.

Für eine kleine Marke wie Uno sei es unmöglich, allein durch Werbung Erfolg zu haben, erklärte Calkins. Stattdessen müssen sie den Fans einen interessanten Gesprächsstoff bieten, um Aufsehen zu erregen.

Eine auffällige fünfstellige Position, um vier Wochen lang Uno zu spielen, kann genau das erreichen. Außerdem sei der Chef-Uno-Spieler ein toller Job, wenn man ein junger Mensch zwischen zwei Jobs sei, sagte Calkins.