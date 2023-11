Matt LeBlanc wurde zum ersten Mal seit Matthew Perrys Tod wieder gesehen

Matt LeBlanc wurde zum ersten Mal fotografiert, seit sein „Friends“-Co-Star Matthew Perry am Samstag im Alter von 54 Jahren in seinem Haus in Los Angeles starb.

Der 56-jährige Schauspieler wurde am Donnerstag um 15:30 Uhr PT beim Autofahren in seinem schwarzen Mercedes-Benz G-Wagon gesehen, er trug eine schwarze Sonnenbrille und eine schwarze Baseballkappe.

LeBlanc spielte zehn Staffeln lang von 1994 bis 2004 in der erfolgreichen NBC-Serie Joey Tribbiani, der mit Perrys Chandler Bing Mitbewohner und bester Freund war.

LeBlanc und seine anderen vier „Friends“-Co-Stars – Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und David Schwimmer – gaben fast 48 Stunden nach seinem Tod eine gemeinsame Erklärung gegenüber People ab.

„Wir sind alle zutiefst am Boden zerstört über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie“, heißt es in ihrer Erklärung. „Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über diesen unfassbaren Verlust zu trauern und ihn zu verarbeiten.“

Matt LeBlanc ist zum ersten Mal seit dem Tod von „Friends“-Co-Star Matthew Perry zu sehen. Splash News / SplashNews.com

„Wir sind alle zutiefst am Boden zerstört über den Verlust von Matthew“, sagten die verbleibenden fünf „Friends“-Stars in einer Erklärung. „Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie.“ Splash News / SplashNews.com

„Mit der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind“, fuhren sie fort. „Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.“

LeBlanc ist nicht der erste „Friends“-Star seit Perrys tragischem Tod, der gesichtet wurde.

Am Dienstag. Die 59-jährige Cox wirkte niedergeschlagen mit ihrem langjährigen Freund Johnny McDaid, als sie Nobu Malibu in Kalifornien zurückließ.

Am selben Tag wurde der 56-jährige Schwimmer an der Ostküste beim Verlassen seines New Yorker Wohnsitzes fotografiert. Er trug eine Baseballkappe und eine medizinische Maske, die den größten Teil seines Gesichts verdeckte.

LeBlanc und seine anderen vier „Friends“-Co-Stars – Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston und David Schwimmer – gaben fast 48 Stunden nach seinem Tod eine gemeinsame Erklärung ab. Splash News / SplashNews.com

Der 56-jährige Schauspieler wurde am Donnerstag beim Fahren seines schwarzen Mercedes-Benz G-Wagon gesehen. Splash News / SplashNews.com

Perry wurde am 28. Oktober tot in seinem Whirlpool in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden. Er reagierte nicht und war bereits verstorben, bevor die Ersthelfer am Tatort eintrafen.

In einer Erklärung teilte die Polizei von Los Angeles der Post mit: „Wir haben heute Nachmittag um 16:10 Uhr im Block 1800 der Blue Sail Rd wegen einer Todesermittlung an einem Mann geantwortet.“ Er war in seinen 50ern.“

Die Identität des Notrufers wurde von den Behörden nicht bekannt gegeben, obwohl TMZ berichtete, dass es Perrys Assistent war, der den Anruf tätigte, nachdem er von einer Besorgung zurückgekehrt war.

In „Friends“, das von 1994 bis 2004 auf NBC ausgestrahlt wurde, spielte LeBlanc Joey Tribbiani, einen Mitbewohner und besten Freund von Perrys Chandler Bing. Warner Bros

Matt LeBlanc und Matthew Perry treten in einer Episode der zweiten Staffel von „Friends“ mit dem Titel „The One With the Baby on the Bus“ auf. Warner Bros

„Wir sind schockiert und zutiefst traurig über den Tod unseres geliebten Freundes Matthew“, sagten die „Friends“-Mitschöpfer Marta Kauffman und David Crane sowie Regisseur Kevin Bright in einer gemeinsamen Erklärung nach Perrys schockierendem Tod.

Lesen Sie mehr über Matthew Perrys Leben und seine Kämpfe:

„Es scheint immer noch unmöglich. Wir können nur sagen, dass wir uns gesegnet fühlen, ihn in unserem Leben gehabt zu haben. Er war ein brillantes Talent“, fuhr das Trio fort.

„Es ist ein Klischee zu sagen, dass ein Schauspieler eine Rolle zu seiner eigenen macht, aber im Fall von Matthew gibt es keine zutreffenderen Worte.“ Von dem Tag an, als wir ihn zum ersten Mal die Rolle des Chandler Bing verkörpern hörten, gab es für uns niemanden mehr. Wir werden die Freude, das Licht und die blendende Intelligenz, die er in jeden Moment einbrachte, immer schätzen – nicht nur bei seiner Arbeit, sondern auch im Leben. Er war immer der lustigste Mensch im Raum. Darüber hinaus war er der süßeste, mit einem großzügigen und selbstlosen Herzen.“

Sie kamen zu dem Schluss: „Dies ist wirklich der Ort, an dem unsere Herzen gebrochen sind.“