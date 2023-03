LONDEN – Matt Hancock is beschuldigd van “het bewapenen van de zorgverlening aan gehandicapte kinderen” nadat gelekte WhatsApp-berichten suggereren dat hij steun voor een lokaal ondersteuningscentrum bungelde om een ​​parlementslid te winnen bij een belangrijke stemming in het Lagerhuis.

Uit de teksten – gepubliceerd door de Daily Telegraph – blijkt dat de toenmalige Britse gezondheidssecretaris het erover eens was dat het de moeite waard was om druk uit te oefenen op parlementslid James Daly.

Als onderdeel van pogingen om conservatieve rebellen voor zich te winnen tijdens een stemming over COVID-regelgeving in december 2020, stelde Hancocks assistent – speciaal adviseur Allan Nixon – aan Hancock voor dat de regering “onze topvragen laat bungelen” boven parlementsleden die in 2019 werden gekozen en die als een opstandsrisico werden beschouwd.

“Bijvoorbeeld James (Daly) wil zijn Learning Disability Hub in Bury – zwepen bellen hem op en zeggen dat het gezondheidsteam met hem wil samenwerken om dit te realiseren, maar dat zal van tafel zijn als hij in opstand komt”, sms’t de assistent Hancock.

“De herverkiezing van deze jongens hangt in veel gevallen van ons af, en we weten wat ze willen. We zouden serieus moeten overwegen om het IMO te gebruiken (naar mijn mening), ‘voegde Nixon eraan toe.

“Ja 100%,” antwoordde Hancock.

Een woordvoerder van Hancock bevestigde dat het idee was overwogen, maar zei dat “het nooit is gebeurd”. Ze beschuldigden de Telegraph ervan een “volledig gedeeltelijk verslag” te publiceren. Hancock heeft de krant eerder aangevallen voor het nastreven van een ‘anti-lockdown-agenda’.

Daly vertelde de Telegraph dat er nooit werd gedreigd om het plan te blokkeren.

De berichten – en andere onthullingen die grappen bevatten ten koste van het onderwijzen van vakbonden en een suggestie die Hancock minachting uitsprak voor Rishi Sunak’s ‘uit eten gaan om te helpen’-plan – hebben geleid tot een terugslag van Tory-parlementsleden.

“Ik denk dat als je eenmaal op het punt bent gekomen dat je de zorg voor gehandicapte kinderen bewapent, ik denk dat je de grens hebt overschreden”, zei conservatief parlementslid Jake Berry dinsdag tegen Times Radio.

“Hij zal zijn excuses aanbieden als ik hem zie”, voegde Berry eraan toe.