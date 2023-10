Nationalspieler Mats Hummels verteidigte den geplanten Charterflug der vier Profis von Borussia Dortmund zur Ausreise aus den USA. „Es ist eine hochprofessionelle Maßnahme“, sagte der 34 Jahre alte BVB-Innenverteidiger am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Mannschaftszentrale in Foxborough bei Boston. Der Revierklub hatte zuvor erklärt, dass die vier Dortmunder Hummels, Julian Brandt, Niklas Süle und Niclas Füllkrug unmittelbar nach dem zweiten Spiel der USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend (20 Uhr Ortszeit, ARD) fliegen von Philadelphia gegen Mexiko zurück nach Deutschland. Der Rest des Teams fliegt erst einen Tag später mit verschiedenen Fluggesellschaften von New York zurück und landet daher erst am Donnerstag. Am Freitag (20:30 Uhr, DAZN) bestreitet die Borussia bereits ihr nächstes Bundesligaspiel gegen Werder Bremen.

„Das ist gut, denn sonst wäre es wahrscheinlich sehr kurz gewesen, nur eine Nacht vor dem Freitagabendspiel zu haben, um den Jetlag loszuwerden“, erklärte Routinier Hummels, der vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann zurück ins DFB-Team geholt wurde. Der BVB-Verteidiger stand seit dem EM-Achtelfinal-Aus vor rund zwei Jahren nicht mehr im Kader der Nationalmannschaft. Hummels freut sich auf etwas mehr Regeneration vor dem Duell mit Bremen, er leide „auf jeden Fall unter Jetlag, das ist also relevant“ und sagte: „Die zweite Nacht kann sehr helfen, damit man auf dem Platz etwas fitter ist.“ . „

DFB-Trainer Nagelsmann hatte vor der Abreise versprochen, dass die Schwarz-Gelben mit der nötigen Weitsicht möglichst erst im ersten Test am kommenden Samstag (21 Uhr MESZ) gegen die USA antreten würden. RTL) zu verwenden und dann zu schützen. „Das haben wir natürlich im Hinterkopf. Aber es ist noch zu früh, so etwas zu planen“, sagte Nagelsmann: „Ich möchte auch gegen Mexiko eine sehr gute Mannschaft auf dem Platz haben.“ Wenn alles gut geht, werden wir das berücksichtigen.“

Neuansetzung des BVB-Spiels gegen Bremen gescheitert

Der Charterflug steht derzeit aus Gründen des Umweltschutzes in der Kritik. Auf Wunsch des Bild Der BVB verteidigte die Maßnahme: „Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Verein von großer Bedeutung.“ Mit der Ansetzung unseres Ligaspiels gegen Werder Bremen stehen wir in dieser Länderspielperiode vor einer besonderen Situation; Die Leistung unserer Spieler hat oberste Priorität. Die Flugreisen unseres Teams vergüten wir grundsätzlich mit anerkannten Zertifikaten. So verhalten wir uns auch in diesem Fall.“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler berichtete kürzlich, dass es auch die Möglichkeit gebe, das Dortmunder Ligaspiel von Freitag auf Sonntag zu verlegen. Diese Option wollte der BVB mit Verweis auf das Champions-League-Auswärtsspiel bei Newcastle United drei Tage später nicht wahrnehmen. Aufgrund der Übertragungsrechte, die für das BVB-Spiel gegen Werder gelten DAZN Eine Verschiebung auf Samstag war nicht möglich.