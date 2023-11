SIE soll das Herz von BVB-Star Mats Hummels (34) erobert haben!

Na het spektakel Belegering van de BVB tegen de AC Mailand en de laatste wedstrijden van de Champions League, die nu de race is, met de nieuwe „Fußballgott“ Mats Hummels (34) nu in de Liebe een doelpunt soll bereikt!

Na BILD-Infos over het Münchner-model Nicola Cavanis (24) die een nieuwe vrouw is op de pagina van het verdriet van Profi-Kickers. Maar was de nieuwe Schatz von Mats? legt BILD uit.

Traumkörper: Nicola is als Dessous- en Bikinimodel zie hieronder Foto: nicola/Instagram

Mijn model-Karriere

Wie is de mooie brunette met groene ogen? Nicola heeft absolute Traummaße (1,75 meter groot, Traummaße: 85-61-91) en functioneert goed als wasmodel.

Het model dat ze ontwierpen voor het Amerikaanse designlabel „Victoria’s Secret“ was lang na de Ritterschlag galt in de modelindustrie. Auch der französische Wäschehersteller „Etam“ setzte ihren Traumkörper konnt in Szene.

Lees Sie auch

Lees alstublieft de inhoud van de titelpagina’s van een Duits tijdschrift: U ziet ook de omslag van het Zeitschrift „Shape“, dat de campagne-inzichten van de „Instyle“ en de Duitse „Vogue“ bevat voor een Lacoste-schietpartij.

Ihren Durchbruch als model heeft alles gezien als Gesicht van Kult-Marke „Nivea“. De Werbespot met de schönen Nicola, in februari 2021, is een echte wereldwurde, ken Millionen.

Ganz in Spitze: Nicola Cavanis im Frühjahr/Sommer-Katalog 2021 des US-Wäscheherstellers „Victoria’s Secret“ Foto: Victoria’s Secret

Ook op internet ben je een ster

Dat is nu het geval: Nicola Cavani is een van de beste influencers in Duitsland! Volg alleen je Instagram-profiel met meer dan 1,5 miljoen volgers.

Dit is wat je doet als model, en je kunt het regelmatig doen met video’s en posts over mode, reizen en sport. Op YouTube en TikTok kun je Nicola zien op deze sportpagina, beschikbaar voor trainingen.

Zie meer sporten op Instagram: Hoed Nicola met Mats en een perfecte match op jouw favoriete plek? Foto: nicola/Instagram

Ik heb Kindheit en Jugend

Deze eerste geschriften dienen als model voor het werk van de samenleving in de loop van 7 jaar, evenals voor de kindercollectie van de „Escada“.

„Mijn moeder werkt hard en ik heb veel werk te doen. Als mijn moeder goed kan werken met haar werk, wil ik graag ook met haar kindercollectie aan de slag. Mijn eerste baan en mijn laatste baan, mijn echte opleiding zal ik immers kunnen behouden tijdens een modellenbureau. “Drie maanden geleden heb ik mijn zus”, zei Nicola Cavanis in het 2021 Magazine “Forum”.

Hummels‘ nieuwe Liebe? Dieses Video’s Power sie berühmt Quelle: Instagram @nicola, @aussenrist15

De posities voor mijn Model Jobs brachten mij bij Nicola Selbst: “Mijn vrienden en ik leven met hen mee in hun leven 13, 14 worden regelmatig beïnvloed door hun camera’s en hun natuurlijke fotografie. Sinds we in ons land zijn opgegroeid, kunnen we genieten van de schoonheid ervan en kunnen we prachtige locaties en foto’s zien. Op Facebook kunnen we altijd van de beelden genieten.”

Na het voltooien van de Real Schulabschluss kunt u 17 van uw Model Agentur-Vertrag verkrijgen. U zult trots zijn op uw beslissing en op uw financiële steun voor uw verzekeringen en financiering. Letztlich power sie das Modeln zu ihrem Hauptberuf. Geniet van uw verblijf in Münchner VIP-Szene.

Fesches Wiesn-Madl: In München is model Nicole het bestand van de VIP-Szene Foto: nicola/Instagram

Privéleven en hobby’s

Nicolas Alltag is betrokken geweest bij een gezonde levensstijl en een gezonde levensstijl voor fitness. “Ik geniet van vier dagen sporten, tennissen en genieten van lange spa-activiteiten”, staat er te lezen. Je brengt geen tijd door in de frisse lucht – “de vreugde van de geest en de ziel”. Dit is wat je zoekt: „Ik ben op zoek naar historische documentatie en misdaad.“

Lees Sie auch

Nicola komt uit Sternzeichen Schütze. Je kunt altijd genieten van foto’s met een kat. „Mijn Leidenschaft is es, über Selbstliebe, Selbstentwicklung zu sprechen. Ik lees en luister naar podcasts. Mijn grote ziel is een genot om te zien en andere relaties die nog zullen komen, kun je genieten in gesprek met de agent „Crystal“, voor dit model.

Ihr-modestijl

Nicola omschrijft zijn kledingstijl als ‘savage Mix’. Het Münchner-model in het interview met “Forum”: “Ik ben een klassieker en licht, langzaam bewegend en comfortabel met een mooie trenchcoat. Een ander taghole met mijn eigen boyfriend jeans met hun slanke pasvorm en combinatie met mijn Nike Air Jordans en een crop top.”

Belangrijk om te vermelden is dat het thema milieuvriendelijk is: “Ik beschouw mijn verpakkingen als duurzaam en plasticvrij, en koop ook de verpakking voor verpakking en heb al een paar jaar plastic flessen beschikbaar, dus het wordt verboden.”

Gehört zu Deutschlands Top-Influencerinnen: Bei Instagram hat Stil-Ikone Nicola Cavanis 1.5 Millionen Follower Foto: nicola/Instagram

Zie het leven en de innerlijke wereld

Nicola Cavanis is zwart van de Star-Kickers Mats Hummels-versieLaat de Finger von Zucker maar komen!

Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor een model dat is opgegraven: “Ik ben er heel blij mee en heb volop Fleisch en Vis. Mijn favoriete ervaringen vormen de kern van mijn leven met mijn leven, maar ik weet niet hoe ik het moet doen, en ik geniet van een gesprek met het bureau „Crystal Models“.

Zijn ex-vriend

Nicola Cavanis zal binnenkort contact opnemen met de Münchense vastgoedanalist Sebo Reichhart. Op je sociale media-profielen kun je foto’s zien met het verdriet van München.

Model Nicola Cavanis met ex-vrienden en Münchner vastgoedanalist Sebo Reichhart Foto: nicola/Instagram

Ik heb Zukunftspläne

“Ik kan met twintig gezinnen en kinderen genieten van de rust”, zegt Nicola.

Bekijk het grote geheel voor meer modelopdrachten, tijdschriftomslagen en tv-spots. Op Instagram en YouTube ziet u meer over uw activiteit en uw volgers. Het is belangrijk op te merken dat het externe initiatief „Intern3“ van de Haunerschen Kinderklinik in München ook belangrijk is voor kinderen.

Lees Sie auch

Mijn ervaring als model en influencer betekent dat Nicola altijd alleen zal werken. Toegestaan Mats Hummels dat is het eindresultaat?