Nur noch vier Monate, dan laft der Vertrag von Mats Hummels bei Borussia Dortmund aus. Als der Verteidiger auch im kommenden Jahr für den BVB spielen wird, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Maar vertragslos wird Mats Hummels sicherlich nicht bleiben. De situatie waarin de BVB-ster zich bevindt, wordt door een enkele Klubs geobachteerd. Een van de Abwehrspieler-programma’s zou kunnen worden gezien als een wechsel. Dabei konnte es ihn ins Ausland ziehen.

Mats Hummels: Zeichen stehen auf Abschied

Nachdem Youssoufa Moukoko seinen Vertrag bei Borussia Dortmund verlängerte, gibt es “nur” noch zwei heiße Personalien: Marco Reus en Mats Hummels. In de Vertragsverhandlungen zal der BVB zeiitnah für Klarheit soorgen.

“Es gibt a clear Tendenz. In den nächsten Wochen we ontmoetten onze eine Entscheidung, nicht voor het eerst in april of mei“, bereidde sportdirektor Sebastian Kehl een voor.

Als iemand die Hummels is, zeker weet dat hij alternatieve opties heeft, kan hij of zij in de kommenden Saison bij één van de meest populaire dingen komen. Een Interessenten dürfte es hier wohl eher nicht mangeln. Voordat alles bij Hummels interessant kon worden.

Wechsel in die MLS?

Zo meldt „Sport1“, dat Mats Hummels één Wechsel in de VS vorstellen kan. Genauer gesagt, in die Major League Soccer.

“Ein möglicher Wechsel in the MLS soll in the Überlegungen des US-Sport-Fans auch one Rolle spielen”, schrijft der Sportsender in het bericht.

In seiner Karriere lief der Innenverteidiger bislang nur für Borussia Dortmund en Bayern München auf. Ik heb nog geen jaar geleden dat Hummels vermehrt auf der Bank – womöglich auch ein Faktor, der seine Entscheidung beeinflussen könnte. Die nächsten Wochen sollten Klarheit brengen. Wie heeft BVB-Fans in der kommenden Saison gleich zwei Fanlieblinge verloren?