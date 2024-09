Eckernförde. De grootste vereniging in de Einsatzflottille 1 der Marine, das Seebataillon, hat een neneuen Chef. De bevelvoerende vlootcommandant Sascha Zahrte was gestationeerd in de Eckernförder Preußerkaserne das Kommando über die 1200 Soldaten und Soldatinnen en Fregattenkapitän Mathias Müller. Signaal Vorgänger, Fregattenkapitän Patrick Steinbach, blijft twee jaar in leven op de Spitze.

Lange tijd waren deze delen internationale gasten voor de militaire defensie, die van de Bedeutung des Verbands entsprach. Onder het motto „Wir machen Dinge möglich“ vertelde Steinbach het werk van de Marine-infanteristen. Met deze Art, zoals de aftredende Commandant, is de Seebataillon een unieke ervaring. Het waren soldaten die betrokken waren bij evacuatieoperaties in Soedan en in het Oosten. „Auf sie ist Verlass“, concreet gemaakt door vlootchef Zahrte.

De Seebataillon habe das hohe Ziel erreicht, met een grote amfibische natie en kooplieden zu können, zei Steinbach. Maar de vereniging moet zich er ook aan kunnen aanpassen, dus een herziening is niet nodig. “Voor de rest van de jaren geldt voor het internationale management en als een ‘multi-tool’-operatie: omdat de levens van individuele soldaten veilig zijn, worden ze niet blootgesteld aan structuren”, aldus Steinbach. “Eh in de Metapher zu bleiben: Wir sind gerade dabei, de ‘Multitool’ Seebataillon zu ain Axt umzuschmieden“, vervolgde hij. Ein Werkzeug met een „ontruiming voor de land- en landverdediging“.

De vertrekkende Kommandeur des Seebataillons, Patrick Steinbach, stapte af in een Kettenwagen. Quelle: Christoph Rohde

“Ik viel in de verloren twee jaar”, keek Steinbach kalm. Er heerst een gevoel van vrede in het zorgcentrum na het eindresultaat van de ontsmetting, en uiteindelijk een gevoel van ‘vrede’. En er is kennis dat ze zich nu kunnen identificeren met Minentaucher, nu de nieuwe Tauchgerät verder is ontwikkeld. “Dat is een kwestie van oordeel.” Het is duidelijk dat er geen belastingdruk rust op de soldaten die aan speciale heffingen zijn onderworpen – dit is wel het geval voor de kust van Libanon en Singapore. Maar Wille, een Beitrag voor de Bundesrepublik zu leisten, überwiege.

Nachfolger Müller is blij met een fijne verwennerij

Steinbach wechselt in het Bundesministerium der Verteidigung. Bei der Kommandoübergabe verabschiedete er van de Dachluke aines davonfahrenden Kettenwagens. Uit de ervaring van het Ministerie van Defensie kunt u het uitzicht op de Eckernförde zurück zien. In de oorlog diende Fregattenkapitän Mathias Müller als militair commandant. Er was een verandering in de relatie tussen 2014 en het eerste schrijven. Het is een genoegen om als commandant leider te zijn, te genieten van de ervaring en te spreken van “Spitzenverwendung in een Spitzenverband”.

De kinderen van de kinderen zijn in het verleden welkom en houden het lang vol, na de nieuwe chef-kok. Daraus seien große Fußstapfen geworden. Sinds 2022 zal het begin van de Russische oorlog in Oekraïne de wereld tot stand brengen, zei Müller. „Maar we zijn er zeker van dat ze veilig zijn.“ Er valt veel over te zeggen, want ze hebben er zin in, ze zijn klaar voor toekomstige aankopen.

Das in Eckernförde stationierte Seebataillon is een van de acht Kompanien. Twee Bordeinsatzkompanies en uw eigen Kust-, Mijnbouw-, Aufklärungs- en Unterstützungskompanie. Dazu kommen zwei Ausbildungskompanien. De Marine-infanteristen beheersen het vuur, ruimen mijnen op, beschermen de mariene lagen en ruimen de lagen op. 1200 soldaten en soldaten zijn aanwezig in de militaire dienst, in de grootste strijdkrachten in de Stützpunkt Eckernförde en in de Einsatzflottille 1 ist.

KN