Manchester City hat einen 30-Millionen-Pfund-Deal zur Verpflichtung von Chelsea-Mittelfeldspieler Mateo Kovacic vereinbart.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gebühr zunächst 25 Mio. £ garantiert beträgt, zuzüglich 5 Mio. £ an leistungsabhängigen Zuschlägen. Eine formelle Ankündigung, dass Kovacic zu den Triple-Gewinnern der letzten Saison stoßen wird, wird in Kürze erwartet.

Kovacic ist seit seinem Wechsel von Real Madrid – zunächst auf Leihbasis – im Sommer 2018 an der Stamford Bridge.

Der kroatische Nationalspieler hat während seiner Zeit bei Chelsea vier große Trophäen gewonnen – darunter seine vierte Champions League im Jahr 2021 – und bestritt anschließend 221 Spiele für den Verein.

Weitere folgen…

Warum Chelsea den anmutigen Kovacic vermissen wird – und warum er für City sinnvoll ist

Bild:

Kovacic könnte sich nahtlos in das Mittelfeld von Man City einfügen





Die Logik, warum Chelsea Mateo Kovacic erlaubt, die Stamford Bridge zu verlassen – sogar zu einem ihrer Rivalen in der Premier League – ist leicht zu verstehen, wenn man bedenkt, dass sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft und er mit 29 Jahren vermutlich nur begrenztes Interesse daran hat, sich für die Bridge zu verpflichten Wiederaufbauprojekt im Westen Londons.

Es wird wahrscheinlich einen Teil der Chelsea-Fans geben, der sich Kovacics Bilanz von vier Toren und 13 Assists in 142 Premier-League-Spielen über fünf Jahre hinweg ansieht und der Meinung ist, dass es ein gutes Geschäft ist, bis zu 30 Millionen Pfund für den Mittelfeldspieler zu erhalten.

Es stimmt, dass Kovacics Einfluss im letzten Drittel bestenfalls bescheiden war, während seine Zurückhaltung, aus gefährlichen Positionen zu schießen, angesichts seiner hervorragenden technischen Fähigkeiten schon immer ein Kuriosum war.

Wahr ist aber auch, dass Kovacic nie als offensiver und torgefährlicher Mittelfeldspieler verpflichtet wurde, wie insgesamt 18 Tore in acht Jahren für seine drei vorherigen Vereine hätten zeigen sollen.

Stattdessen liegen die Stärken des kroatischen Nationalspielers im Mittelfeld. Seit seiner Ankunft in der Premier League im Sommer 2018 belegt Kovacic sowohl bei den abgeschlossenen Angriffen als auch bei den Pässen pro 90 den fünften Platz unter den Mittelfeldspielern.

Er zeichnet sich dadurch aus, dass er den Ball unter Druck annimmt, sich nach oben bewegt, indem er das gegnerische Pressing schlägt und die Verteidigung mit dem Angriff verbindet – Fähigkeiten, die aufgrund seiner begrenzten Angriffsleistung oft übersehen werden.

Aber es sind diese Fähigkeiten, die ihn wahrscheinlich bei Manchester City beliebt gemacht haben, die nach Real Madrid und Inter Mailand ihren Namen in den glitzernden Lebenslauf von Kovacic aufgenommen haben, der im Laufe seiner Karriere bereits 18 Trophäen – darunter vier Champions League-Titel – gewonnen hat.

Es ist leicht vorstellbar, dass sich Kovacic nahtlos in die Mannschaft von Pep Guardiola einfügt, entweder als Konkurrenz für Rodri als Pivot – was für Kalvin Phillips eine schlechte Nachricht bedeuten würde – oder als potenzieller Ersatz für den bevorstehenden Free Agent Ilkay Gündogan als einer der Nummer 8.

Kovacic vor Ablauf seines Vertrages zu finanzieren, ist für Chelsea sinnvoll, aber wenn Guardiola einen Spieler will, ist das normalerweise ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, ihn zu haben.

Verfolgen Sie das Sommer-Transferfenster mit Sky Sports

Wer wird diesen Sommer unterwegs sein, wenn das Transferfenster am 14. Juni öffnet und am 1. September um 23 Uhr in England und um Mitternacht in Schottland schließt?

Bleiben Sie über die neuesten Transfernachrichten und Gerüchte in unserem speziellen Transfer Center-Blog auf den digitalen Plattformen von Sky Sports auf dem Laufenden. Sie können sich auch über alle Einzelheiten und Analysen auf Sky Sports News informieren.