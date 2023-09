Beim Auftaktsieg von Eintracht Frankfurt in der Conference League gegen den FC Aberdeen (2:1) waren prominente Besucher auf der Tribüne. DFB-Sportdirektor Rudi Völler verfolgte das Spiel live im Deutsche Bank Park und sah Robin Koch in Topform. Der 27-Jährige überzeugte als Abräumer in der Frankfurter Abwehr und sorgte per Kopfball für den knappen 2:1-Sieg der Hessen über Aberdeen. Mit diesen Leistungen empfiehlt sich Koch für die deutsche Nationalmannschaft.

„Natürlich ist es mein Ziel, langfristig zurückzukommen. Aber ich denke nicht groß darüber nach. Es geht darum, Woche für Woche gute Leistungen zu zeigen. Darauf konzentriere ich mich. Alles Weitere müssen andere entscheiden“, sagte der gebürtige Kaiserslauterner. Von Völlers Anwesenheit im Frankfurter Stadion erfuhr Koch erst nach dem Schlusspfiff. „Das wusste ich nicht“, sagte der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Harry Koch und fügte lächelnd hinzu: „Mal sehen, ob er dem neuen Bundestrainer einen Tipp geben kann.“

DFB-Debüt unter Joachim Löw

Sein Debüt für Deutschland gab Koch 2019 im Freundschaftsspiel gegen Argentinien (2:2) unter Joachim Löw. Seitdem bestritt er insgesamt acht A-Länderspiele, zuletzt im Juni 2021 im Freundschaftsspiel gegen Dänemark (1:1). Auf der USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober könnten die Frankfurter ein DFB-Comeback feiern. Zur Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 werden Tests gegen die USA und Mexiko durchgeführt.

Trotz Kochs Rückkehrambitionen zum DFB liegt sein Fokus zunächst auf der Eintracht. Auch wenn die „Adler“ in dieser jungen Saison spielerisch nicht sehr überzeugen konnten, sind sie dennoch wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. In der Conference League hofft der Verteidiger auf eine „lange Europareise“ mit Frankfurt. „Ich freue mich sehr auf die kommenden Spiele. „Wir werden alles tun, um so weit wie möglich zu kommen“, sagte der Defensivspieler. In der Bundesliga trifft das Team von Trainer Dino Toppmöller am Sonntag auf Kochs Ex-Klub SC Freiburg.

Eintracht Frankfurt hat den vierfachen Bundesliga-Torschützen für diese Saison vom englischen Premier-League-Absteiger Leeds United ausgeliehen. Der 1,91 Meter große Innenverteidiger spielte zuvor für den 1. FC Kaiserslautern und den SC Freiburg. Auch Manchester United und Bayer Leverkusen sollen im Sommer an Koch interessiert sein. Allerdings entschied sich der Verteidiger für die Eintracht, die seiner Meinung nach „einer der renommiertesten Vereine der Bundesliga“ ist.