Match Group und Google gaben am Dienstag einen Vergleich in der Klage von Match gegen das Unternehmen bekannt. Aufgrund der Last-Minute-Entscheidung steht Google vor einem Wettbewerb Vierzehn Tage Der Herausgeber Epic Games allein in einem Kartellverfahren, das nächste Woche beginnt, wobei Epic behauptet, dass die Zahlungsrichtlinien von Google Play wettbewerbswidrig seien.

Gemäß den Bedingungen dieser letzten Einigung werden 40 Millionen US-Dollar auf einem Treuhandkonto an Match zurückgegeben, wie aus dem Brief von Match an die Aktionäre für das dritte Quartal 2023 hervorgeht. Bis zum 31. März 2024 werden die Apps von Match das Abrechnungssystem „User Choice“ von Google implementieren, was bedeutet, dass Match Google eine Reduzierung der Abonnements um 11 Prozent und der Käufe, die über die eigenen Zahlungssysteme von Match getätigt werden, um 26 Prozent gewährt oder schuldet Google seine Standardgebühren für Transaktionen, die das In-App-Kaufsystem von Google nutzen. Die Parteien reichten außerdem einen freiwilligen Antrag auf Abweisung der Klage ein.