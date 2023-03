In Indian Wells regnet es so doll, dass das Match von Deutschlands bestem Tennisprofi Alexander Zverev unterbrochen were muss. Davon is niet eens uit de Ruhe gekomen en meistert seine Aufgabe schließlich zo schnell, dass die Regenpause langer dauert als uw eigen spel.

Olympiasieger Alexander Zverev heeft een lange regenpauze in de Ruhe gehad en heeft Masters in Indian Wells de driedaagse run gegeven. Der 25-jarige oorlog uit Hamburg werd gewonnen door Pedro Cachin uit Argentinië 6:3, 6:1 en ververde dabei mehr Zeit in den Katakomben als auf dem Platz. Meer als twee Stunden lange oorlog die Partie im ersten Satzwegen Regens unterbrochen, auf dem Court im Stadion zwei auf der Anlage in der kalifornische Wüste waren beide Profis dagegen nur etwa eineinhalb Stunden.

“Het is een solide eerste ronde voor mich. Ich bin froh über das Level, das ich spielt habe”, zei Zverev. “Die Bedingungen waren nicht einfach. habe gespeeld.”

Zverev met sich zufrieden

Voor Zverev oorlogen is het eerste spel met 10,1 miljoen US-dollar (9,48 miljoen euro) in Turnier. In der eerste Runde hatte der als Nummer zwölf setzte Spieler ein Freilos. In de geschreven run is er een ontmoeting met Roberto Bautista Agut uit Spanje of de Finse Emil Ruusuvuori. Insbesondere mit seiner Leistung im zweiten Satz war Zverev zufrieden. “Ich habe mein Level deutlich gesteigert im zweiten Satz”, stond er.

In der longen Pause habe er die Spannung runtergefahren. “Da bist du sonst irgendwann müde. Es war wichtig, mich gut wieder warmzumachen and ins Match zu kommen und das habe ich getan”, meldde het. “Habe was geges, habe geduscht und mich umgezugen und dann war ich in der Umkleide – so wie all others Spieler stop auch. Die Umkleide war stop voll, es hat ja nicht nur auf Platz zwei geregnet.”

Mitfavorit Tsitsipas ist schon raus

Zverev hatte zaletzt beim ATP-Turnier in Dubai das Halbfinale erreicht en dabei zum ersten Mal seit seiner swweren Verletzung am Knöchel wieder zwei Partien in Serie won. Der Hamburger heeft beide de Franse Open mehrere Bänder im Knöchel gerissen en eerste zu Beginn des Jahres wieder Turniere spielt.

Außer dem Olympiasieger Zverev is aus deutscher Sicht noch Jan-Lennard Struff in Indian Wells im Wettbewerb. Er speelde een Samstag in der zweiten Runde tegen de Amerikaan Tommy Paul. Oscar Otte verloor in de twee rondes tegen Karen Chatschanow uit Rusland 3:6, 3:6 en schied aus. Ebenfalls schon raus ist der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas. De Grieche onderbrak de Australiër Jordan Thompson met 7:6 (7:0), 4:6, 7:6 (7:5).