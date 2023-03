In een sit-down interview maakte Mastriano, die zelden met de reguliere media spreekt, duidelijk dat hij nog niet klaar is met zijn zoektocht om een ​​hogere functie te verwerven en de Republikeinse Partij gaandeweg te transformeren. Hij zei dat hij “bidt” over het al dan niet doorgaan met een mogelijke Senaatsronde in 2024. Na God zal zijn vrouw, Rebbie, het laatste woord hebben, zei hij.

“We hebben in het verleden mensen gezien, andere Republikeinse gouvernementele kandidaten, die opstaan ​​en verdwijnen als ze verliezen. Waarom?” hij vroeg. “Je hebt mensen die van je houden en je steunen.”

Als hij de trekker overhaalt, zou Mastriano zich kandidaat stellen voor het recht om het op te nemen tegen de Democratische senator. Bob Casey, een institutionele figuur in de staat. Vrijwel niemand in het Pennsylvania GOP-etablissement staat te popelen voor die matchup. Maar Mastriano zei dat Casey een teleurstelling is voor de anti-abortuszaak. Casey’s vader, voormalig gouverneur Robert Casey Sr., ondertekende abortusregels in de wet die helemaal doorgingen tot een baanbrekende zaak van het Hooggerechtshof, waar ze grotendeels intact werden gehouden.

“Ik denk dat hij een enorme teleurstelling is. Hij lijkt helemaal niet op zijn vader,’ zei hij. “Zijn vader was meer pro-life dan de meeste Republikeinen.”

Mastriano’s toekomstplannen waren tot nu toe een mysterie in politieke kringen. Hij heeft weinig relaties met partijleiders en mijdt traditionele adviseurs, waardoor het voor GOP-functionarissen vrijwel onmogelijk is om te weten wat hij denkt. In dat vacuüm van informatie deden geruchten de ronde dat hij misschien een uitdaging aanging tegen de Republikeinse Rep. John Joyce, wiens stoel veilig rood is. Maar hij sloot dat uit: “Congreslid Joyce en ik zijn vrienden.”

Wat Mastriano uiteindelijk besluit te doen, zal duidelijk maken hoe gekastijd de meest hardnekkige aanhangers van voormalig president Donald Trump zijn na de tussentijdse verkiezingen van 2022. Gewoonlijk drijven verliezen van die omvang mensen uit de electorale politiek. Maar de laatste drie federale verkiezingen waren ontmoedigend voor de Republikeinen, en elke keer toonden ze weinig verlangen om de koers bij te sturen. Zelf voert Trump in 2024 weer campagne en blijft koploper voor de nominatie. Of de GOP uiteindelijk verder gaat, zal grotendeels worden bepaald door hoe Republikeinse primaire kiezers omgaan met potentiële en verklaarde kandidaten zoals hij en Mastriano.

In de kleine wetgevende vertrekken van Mastriano stond in de hoek een protestbord tegen abortus. Hij droeg zijn kenmerkende sporen en een balpet van de 3rd Infantry Division en zei dat zijn fans hem aanmoedigden om zich kandidaat te stellen voor de Senaat. Maar hij was open over het feit dat degenen die hem aanmoedigden geen Republikeinse hoogwaardigheidsbekleders zijn.

“Het zijn vooral aanhangers in de hele staat,” zei hij. “Niemand met grote namen is naar buiten gekomen en heeft gezegd: ‘Doug, je moet hierover nadenken.’ Gewoon mensen zoals jij en ik.”

Sterker nog, Mastriano’s flirt met een andere landelijke campagne zal GOP-leiders zeker hartkloppingen bezorgen. Toen in 2022 een blauwe golf over Pennsylvania raasde – de Democraten wonnen de gouvernementele race, de Senaatsrace en een meerderheid van de wedstrijden in het staatshuis – wezen de meeste Republikeinse functionarissen met de vinger naar Mastriano. Zijn onwankelbare anti-abortusstandpunt dat geen uitzonderingen toestond, zijn pogingen om de verkiezingen van 2020 in Pennsylvania ongedaan te maken en zijn optreden in de hoofdstad op de dag van de aanslag van 6 januari baarden veel swingende kiezers zorgen.

Na vorig jaar uit de voorverkiezingen te zijn gebleven, is de campagnetak van de GOP van de Senaat van plan om deze keer mee te doen. Partijleiders op nationaal en staatsniveau hebben Dave McCormick, de voormalige CEO van hedgefondsen die in 2022 ternauwernood de voorverkiezingen van de Senaat verloor, het hof gemaakt om het opnieuw tegen Casey op te nemen. Hoewel McCormick de goedkeuring van Trump zocht en voormalige Trump-assistenten in dienst had tijdens zijn campagne, geloven de Republikeinen dat hij een mainstream aantrekkingskracht heeft die kiezers in de voorsteden zou aantrekken.

Mastriano weigerde in te gaan op de mogelijkheid van een bod van McCormick: “Ongelooflijk, ik heb hem nog nooit ontmoet, dus ik zou het vreselijk vinden om over hem te oordelen zonder hem te ontmoeten, aangezien hij waarschijnlijk gaat vluchten.” Hij speculeerde ook dat er volgend jaar een aantal Republikeinse kandidaten zouden kunnen strijden voor de Senaat, hoewel hij weigerde namen te noemen: “Ik denk dat er ook een paar mensen zullen zijn die ik ken en leuk vind.”

Terwijl hij nadenkt over de toekomst, analyseert Mastriano wat er mis ging in 2022, waarbij hij zelfs de bereidheid toont om te buigen voor bepaalde politieke tactieken die zijn partij de afgelopen cyclus meed.

Republikeinen, zei hij, “moeten per post stemmen zonder excuus omarmen.” Dat ze dat niet deden, is de reden dat hij denkt dat hij verloren heeft. Hij zei dat hij tijdens de campagne wist dat het hem zou gaan kosten. “Het is gewoon zo – weerzinwekkend is het verkeerde woord – het is gewoon zo in tegenspraak met hoe ik naar verkiezingen kijk”, zei hij.

Mastriano zei dat hij er zeker van was dat hij de democratische gouverneur Josh Shapiro tot aan de verkiezingsdag zou verslaan. Hij geloofde niet in de peilingen die hem slecht lieten zien.

“Omdat ik naar deze bijeenkomsten ging en mensen zouden zeggen: ‘Dit hebben we nog nooit gezien.’ In Josh Shapiro’s geboortestreek had ik de avond voor de verkiezingen meer dan 1.000 mensen – we stopten met tellen bij 1.000. Ik zag geen Shapiro-borden in zijn eigen provincie, ‘zei hij. ‘Hier ben ik in Montgomery County de avond voor de verkiezingen, ik heb zoiets van, we hebben dit. De rally was gewoon elektrisch.”

Mastriano gaf pas vijf dagen na de verkiezingen formeel toe.

Hij erkende dat het een uitdaging zou kunnen zijn om het op te nemen tegen Casey.

‘Hoe versla ik de naam Casey? ‘Mastriano’?” zei hij met een grijns. “Ze weten nu tenminste wie ik ben.”

Ondertussen onderneemt Mastriano stappen om zich te positioneren voor een mogelijke run. Hij houdt deze zaterdag een bijeenkomst in het centrum van Pennsylvania, met Trump-advocaat Christina Bobb en conservatieve media-persoonlijkheid Wendy Bell als sprekers. Hij leidde een hoorzitting over de treinontsporing in Oost-Palestina over de grens van het incident in het westen van Pennsylvania, en hij drong met succes aan bij een commissie die hij voorzit om de CEO van Norfolk Southern, Alan Shaw, te dagvaarden om te getuigen. Hij huurde ook Dan Cox, de mislukte gouverneur van Maryland, in als zijn stafchef.

Tegen het einde van het interview zei Mastriano dat Cox deel uitmaakte van zijn ‘A-team’. Toevallig is het aannemen van Cox ook een reden waarom politieke insiders denken dat hij zich misschien weer kandidaat wil stellen voor een hogere functie.

‘Hm,’ zei hij lachend. “Goede kennung. Zoals de Duitsers zeggen: ‘Goede aftrek.’”